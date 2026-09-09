Apple презентувала нові iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. За зовнішнім виглядом смартфони залишилися схожими на пристрої попереднього покоління, однак отримали низку важливих оновлень. Новинки працюють на процесорі A20 Pro, мають нову систему охолодження, камеру зі змінною діафрагмою та збільшений час автономної роботи.

Про це йдеться в трансляції Apple.

Характеристики iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro оснащений 6,3-дюймовим дисплеєм, а iPhone 18 Pro Max отримав панель діагоналлю 6,9 дюйма. Обидві моделі мають зменшений Dynamic Island, який може одночасно показувати до трьох активних дій Live Activities.

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Нові смартфони працюють на 2-нм процесорі A20 Pro. Він містить 6-ядерний CPU, 7-ядерний GPU та 32-ядерний Neural Engine. За інформацією Apple, під час тривалого навантаження продуктивність нового чипа може бути до 40% вищою, ніж у A19 Pro.

Щоб забезпечити високу продуктивність протягом тривалого часу, Apple утричі збільшила випарну камеру в iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max порівняно з iPhone 17 Pro. Очікується, що це сприятиме кращому відведенню тепла під час тривалих навантажень.

Apple підвищила й автономність нових смартфонів. Компанія, як і раніше, не повідомляє ємність акумуляторів. Водночас заявлено, що після повного заряджання iPhone 18 Pro може працювати до 24 годин у звичайному сценарії використання.

Цей показник відповідає часу автономної роботи, який раніше заявляли для iPhone 17 Pro Max. Відтворювати відео смартфон може до 36 годин.

iPhone 18 Pro Max здатний працювати до 30 годин від одного заряду. В Apple називають це найбільшим приростом автономності між поколіннями за всю історію iPhone. iPhone 18 Pro можна зарядити до 50% приблизно за 15 хвилин.

Основна 48-мегапіксельна камера Fusion в iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max отримала регульовану діафрагму. Вона автоматично змінює значення залежно від сцени. За умов недостатнього освітлення об’єктив може відкрити діафрагму ширше та пропустити приблизно на 50% більше світла.

Користувачам стали доступні й додаткові можливості керування глибиною різкості, що може бути корисним під час зйомки різних сцен.

Apple створила механізм із шести пелюсток, вирізаних лазером. Кожна з них тонша за людську волосину. Для їх виготовлення використали спеціальний полімерний композит, який поєднує легкість, гнучкість і міцність.

Камера дозволяє застосовувати ефекти кінематографічного режиму до звичайного відео вже після завершення зйомки. Крім цього, смартфони отримали підтримку запису зі швидкістю 60 к/с для дворазового ефекту сповільнення.

iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max представлені у чотирьох кольорах: чорному, сріблястому, льодовиковому та бордовому. Попередні чутки підтвердилися – смартфони отримали нові варіанти синього та вишневого відтінків. Apple краще поєднала колір алюмінієвої задньої частини корпусу зі склом Ceramic Shield.

Ціна iPhone 18 Pro стартує від $1199 за версію з 256 ГБ вбудованої пам’яті. iPhone 18 Pro Max коштує від $1299. Вперше для цих моделей стала доступною конфігурація з 2 ТБ вбудованого сховища.

Попередні замовлення на нові смартфони розпочнуться в суботу, 12 вересня. Офіційні продажі стартують у п’ятницю, 18 вересня.

Фото: Apple

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