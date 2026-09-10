У смартфонах Pro-рівня різницю дедалі складніше оцінювати лише за потужністю процесора або кількістю мегапікселів. Важливіше, як окремі компоненти працюють разом у реальних сценаріях: зйомці, монтажі відео, іграх, роботі з великими файлами та щоденному використанні. Саме з цієї точки зору варто розглядати iPhone 18 Pro

Дисплей, A20 Pro та запас продуктивності

Модель отримала дисплей Super Retina XDR із технологією ProMotion та Always-On Display. Плавність екрана особливо помітна під час прокручування, роботи з графікою та в іграх, але практична користь є й у звичайних задачах: інтерфейс швидше реагує на дії, а інформацію на екрані легше сприймати під час активної роботи.

За продуктивність відповідає A20 Pro з 6-ядерним процесором і 7-ядерною графікою з нейронними прискорювачами. Такий запас важливий не лише для ігор. Він потрібен під час обробки фото, монтажу відео, роботи з ресурсомісткими застосунками та функціями Apple Intelligence. Для користувача це означає, що смартфон краще підготовлений до сценаріїв, де навантаження виходить далеко за межі месенджерів і браузера.

Зараз дивляться

Заявлена автономність сягає до 36 годин відтворення відео. У реальному використанні результат залежить від навантаження, але для користувача важливіше інше: продуктивний чип, великий набір камерних функцій і тривала робота без підзаряджання формують смартфон, розрахований на інтенсивний щоденний режим.

Камера Pro Fusion і можливості для фото та відео

Окремої уваги заслуговує 48-мегапіксельна система камер Pro Fusion. Вона підтримує знімки 24 і 48 МП, макрозйомку та портрети з керуванням фокусом і глибиною. Основна камера отримала змінну діафрагму з варіантами ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 та ƒ/4.0. Це дає фотографу більше контролю над характером кадру: відкритіша діафрагма допомагає сильніше відокремити об’єкт від фону, а прикрита корисна там, де потрібно зберегти більше деталей у різних планах.

Для відео передбачено Dolby Vision до 4K зі швидкістю 120 кадрів/с, інтелектуальне відстеження фокусу та покращену зйомку при слабкому освітленні. 18-мегапіксельна фронтальна камера Center Stage орієнтована не лише на селфі, а й на відеодзвінки та зйомку, де автоматичне кадрування допомагає залишатися в центрі сцени.

Практичною перевагою для тих, хто багато знімає, є USB-C із підтримкою USB 3. Великі фото- та відеофайли можна швидше переносити на комп’ютер, що особливо важливо під час регулярного монтажу або роботи з великими архівами. Окреме керування камерою також скорочує шлях до інструментів фото та відео.

У підсумку iPhone 18 Pro варто оцінювати не як смартфон із набором максимальних характеристик, а як інструмент для тих, хто активно працює з контентом, знімає, редагує, грає та планує використовувати пристрій кілька років. Саме поєднання дисплея, A20 Pro, камер Pro Fusion і швидкої роботи з файлами формує головну практичну перевагу моделі.

Фото: скрін з презентації Apple

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