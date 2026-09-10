З 10 вересня в Алло відкривається передзамовлення на дві старші моделі нової серії – REDMI Note 17 Pro 5G та REDMI Note 17 Pro Max 5G. До 16 вересня включно діє вигода до 3000 грн, а до кожного смартфона додається Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite.

Обидві новинки зроблено за концепцією Якості REDMI Titan: витривалість, велика автономність і можливості, наближені до флагманських, – у смартфоні на щодень.

Пʼять зірок TÜV SÜD: що саме перевіряли

REDMI Note 17 Pro Max 5G та REDMI Note 17 Pro 5G стали першими в індустрії смартфонами з 5-зірковою сертифікацією TÜV SÜD. Вона підтверджує надійність одразу за трьома напрямами: стійкістю до падінь, захисту від вологи та продуктивності батареї.

Зараз дивляться

Обидві моделі мають захист від пилу й вологи IP66/IP68, а в тестах витримали падіння з висоти до 3 м на гранітну поверхню. Екран додатково захищає скло Corning Gorilla Glass Victus 2.

Менше приводів хвилюватися, коли смартфон вислизнув з руки, потрапив під дощ або опинився на мокрій стільниці.

Батарея 9210 мА·год і ресурс на 1600 циклів

Автономність – центральний аргумент новинок:

REDMI Note 17 Pro Max 5G – 9210 мА·год, найбільша батарея з-поміж смартфонів Xiaomi, представлених у Європі. Заявлена автономність сягає трьох днів, а гіперзарядка 100 Вт за 20 хвилин повертає запас енергії на цілий день.

REDMI Note 17 Pro 5G – 8340 мА·год і гіперзарядка 67 Вт.

Ресурс батареї закладено з розрахунку на роки: за даними Xiaomi, після 1600 повних циклів заряджання батарея зберігає понад 80% своєї початкової ємності. Це відповідає понад шести рокам типового користування – тобто смартфон не має втратити автономність уже за перші сезони.

Довга дорога, день без доступу до розетки, ранок після забутого з вечора заряджання – з таким запасом ємності ці ситуації перестають бути проблемою.

1,5K-дисплей, Snapdragon 6 Gen 5 і AI-функції

Обидві Pro-моделі отримали 6,83-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1,5K та піковою яскравістю до 3500 ніт: зображення залишається деталізованим і читабельним навіть надворі при яскравому сонці.

REDMI Note 17 Pro Max 5G працює на Snapdragon 6 Gen 5 – з розрахунку на вимогливі ігри, перегляд 4K-контенту та активну багатозадачність. REDMI Note 17 Pro 5G дає продуктивність для повсякденної роботи й розваг. Google Gemini та «Обвести й знайти» із Google доступні в обох моделях, Pro Max додатково підтримує Xiaomi HyperAI.

Для зйомки новинки пропонують поліпшені портретні можливості, професійний режим відео та Live Moment, а також набір AI-інструментів для редагування: прибрати відблиск чи зайвий обʼєкт і покращити знімок можна без окремих програм. REDMI Note 17 Pro Max 5G також пише відео у 4K з частотою 30 кадр/с.

Pro чи Pro Max: у чому різниця

REDMI Note 17 Pro 5G – збалансований варіант для тих, кому потрібен витривалий смартфон на щодень з великою батареєю, надійним захистом і сучасними можливостями за оптимальним співвідношенням до ціни.

REDMI Note 17 Pro Max 5G – модель з максимальною комплектацією у серії: більша батарея, швидше заряджання, вища продуктивність і розширені можливості фото, відео та AI. Для тих, хто багато в дорозі, знімає й монтує контент, тримає навігацію та кілька застосунків відкритими одночасно.

Умови передзамовлення

Передзамовити REDMI Note 17 Pro 5G та REDMI Note 17 Pro Max 5G можна в Алло з 10 до 16 вересня 2026 року включно – з вигодою до 3000 грн і павербанком Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite у подарунок. Це зручний додатковий запас енергії для смартфона та інших ґаджетів у дорозі.

Алло – маркетплейс інноваційних товарів від електроніки та інструментів до меблів і електромобілів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України. Вибирайте REDMI Note 17 Pro 5G або REDMI Note 17 Pro Max 5G залежно від власних потреб – і отримайте смартфон, розрахований на роки активного використання.

Фото: Алло

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