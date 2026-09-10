Вереснева презентація Apple привернула увагу не лише новими можливостями смартфонів, а й цінами на них. В Україні ритейлери вже відкрили передзамовлення на нову лінійку, причому вартість одних і тих самих моделей може відрізнятися залежно від магазину та конфігурації.

Суттєво вдарять по гаманцю дизайнерські моделі та смартфони з великим обсягом пам’яті. Найдорожчий iPhone Duo у деяких магазинах коштує понад 200 тис. грн.

Факти ICTV дізнавалися, скільки будуть коштувати нові iPhone 18 в Україні та за які моделі доведеться заплатити найбільше.

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iPhone 18 Pro Max: скільки коштуватиме в Україні

Продавці вже визначили стартові ціни на нові iPhone 18 в магазинах України. При цьому єдиної вартості немає, адже ціна залежить від моделі, обсягу пам’яті та конкретного продавця.

За актуальними пропозиціями ритейлерів, iPhone 18 Pro Max коштує від 98 449 до 138 729 грн.

Для цієї моделі доступні такі конфігурації на 256, 512 ГБ та на 1 і 2 ТБ.

Серед кольорів iPhone 18 Pro Max заявлені темно-вишневий, світло-блакитний, чорний та сріблястий.

Ціна iPhone 18 Pro в українських магазинах становить від 99 999 до 108 999 грн.

Тобто навіть базові варіанти нової Pro-лінійки коштують близько 100 тис. грн. Для покупців, які обирають більший обсяг пам’яті або дорожчу версію, сума помітно зросте.

iPhone Duo: скільки коштуватиме складний iPhone в Україні

iPhone Duo — новий складаний смартфон Apple, який у розкладеному вигляді отримує внутрішній екран діагоналлю 7,6 дюйма, а в складеному форматі залишається компактним пристроєм.

В українських магазинах ціни на iPhone Duo стартують від 156 629 грн і сягають 201 379 грн.

Для моделі заявлені два кольори темно-синій, та перлинно-білий.

iPhone Duo є найдорожчим варіантом у новій лінійці. Топова версія за ціною понад 200 тис. грн уже коштує як вживаний автомобіль або значна частина ремонту квартири, тому назвати такий смартфон доступною покупкою складно.

Чим нові iPhone відрізняються від попередників

Apple зробила ставку не лише на оновлення процесора чи камер. У Pro Max з’явилася камера з механічною діафрагмою. Під час знімання спеціальні пелюстки фізично змінюють отвір, через який потрапляє світло.

Смартфон також отримав новий чип A20 Pro, акумулятор із заявленим часом відтворення відео до 45 годин та оновлені модулі бездротового зв’язку.

Окремо Apple зробила акцент на функціях, пов’язаних із підтвердженням справжності фотографій. Камера формує дані, які дозволяють перевірити походження знімка та відрізнити його від зображення, створеного або зміненого за допомогою штучного інтелекту.

У складаного iPhone інший головний акцент, а саме формат. Внутрішній дисплей діагоналлю 7,6 дюйма дозволяє використовувати смартфон майже як компактний планшет. Система підтримує роботу у двох вікнах, перетягування файлів між програмами та інтерфейс, адаптований під великий екран.

Через тонкий корпус замість Face ID у пристрої використовується Touch ID у бічній кнопці. Також заявлена підтримка Apple Pencil.

Порівнювати ціни на нові iPhone в Україні потрібно з урахуванням того, що різні магазини встановлюють власну вартість. На ціну впливають конфігурація смартфона, обсяг пам’яті та конкретна пропозиція продавця.

Тому перед покупкою варто перевіряти не лише назву моделі, а й пам’ять та умови конкретного магазину. Різниця між пропозиціями може становити десятки тисяч гривень.

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