В Одесі у тестовому режимі запускають 5G: як його налаштувати у зоні покриття
- В Одесі запускають тестування 5G після успішних проєктів в інших містах України.
- У Мінцифрі розповіли, як налаштувати 5G, якщо смартфон не зловив його автоматично.
В Одесі розширюють географію звʼязку та інтернету нового покоління – там запустили пілот 5G.
5G в Одесі
Як повідомили в Мінцифри, географія звʼязку розширюється, в Одесі запускають інтернет нового покоління.
– Запускаємо тестування 5G в Одесі після успішних пілотів у Львові, Бородянці, Харкові та Києві, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що середня швидкість 5G — 600–700 Мбіт/с, а на максимумі сягає понад 1 Гбіт/с. Технологія забирає на себе частину трафіку та розвантажує LTE-мережі, тому навіть у місцях із великим скупченням людей зв’язок залишається стабільним.
Як налаштувати 5G, якщо ви в зоні покриття
Зазвичай смартфон ловить 5G автоматично. Якщо значок не з’явився, потрібно виконати кілька кроків:
- Перевірте налаштування: у розділі Стільникові дані або Мобільна мережа переконайтеся, що 5G увімкнений.
- Оновіть операційну систему до останньої версії.
- Вимкніть режим економії заряду та трафіка — вони часто блокують роботу 5G.
- Увімкніть і вимкніть Режим літака або просто перезавантажте телефон, щоб він заново зареєструвався в мережі.
Нагадаємо, що у липні після успішних випробувань у Львові, Харкові та Бородянці технологію 5G офіційно запустили у тестовому режимі в Києві.