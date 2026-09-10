В Одесі розширюють географію звʼязку та інтернету нового покоління – там запустили пілот 5G.

5G в Одесі

Як повідомили в Мінцифри, географія звʼязку розширюється, в Одесі запускають інтернет нового покоління.

– Запускаємо тестування 5G в Одесі після успішних пілотів у Львові, Бородянці, Харкові та Києві, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що середня швидкість 5G — 600–700 Мбіт/с, а на максимумі сягає понад 1 Гбіт/с. Технологія забирає на себе частину трафіку та розвантажує LTE-мережі, тому навіть у місцях із великим скупченням людей зв’язок залишається стабільним.

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Як налаштувати 5G, якщо ви в зоні покриття

Зазвичай смартфон ловить 5G автоматично. Якщо значок не з’явився, потрібно виконати кілька кроків:

Перевірте налаштування: у розділі Стільникові дані або Мобільна мережа переконайтеся, що 5G увімкнений.

Оновіть операційну систему до останньої версії.

Вимкніть режим економії заряду та трафіка — вони часто блокують роботу 5G.

Увімкніть і вимкніть Режим літака або просто перезавантажте телефон, щоб він заново зареєструвався в мережі.

Нагадаємо, що у липні після успішних випробувань у Львові, Харкові та Бородянці технологію 5G офіційно запустили у тестовому режимі в Києві.

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