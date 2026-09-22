Для стабільної роботи промислової гідравліки недостатньо придбати насос, клапан або розподільник із відповідними характеристиками. Компоненти повинні працювати як єдина система, відповідати навантаженням, режиму виробництва та особливостям обладнання. Якщо стандартна схема не вирішує завдання, потрібне індивідуальне проектування з розрахунком тиску, витрати, температури та логіки управління.

Компанія ГІДРО-ГІД не обмежується постачанням гідрообладнання та компонентів. Інженери розробляють нестандартні маслостанції, міні-агрегати, насосно-моторні групи (НМГ) та фільтрувально-заправні установки (ФЗУ), а також виконують діагностику, обслуговування та ремонт гідравліки.

Які гідравлічні рішення проектують на замовлення

Маслостанція створює та підтримує необхідні параметри потоку робочої рідини. Її конструкція залежить від тиску та продуктивності, кількості виконавчих механізмів, тривалості циклів, температури олії та доступного простору. При проектуванні також враховують спосіб керування, фільтрацію, охолодження, рівень шуму та зручність обслуговування.

Зараз дивляться

Для локальних приводів, невеликих верстатів та мобільного обладнання підходять міні-агрегати. Насосно-моторні групи використовують як силову частину гідросистем: у них необхідно узгодити потужність та обороти двигуна, робочий об’єм насоса, подачу та тип з’єднання. Навіть при невеликих розмірах обладнання розраховують під реальне навантаження, інакше система перегріватиметься або не забезпечить необхідну швидкість механізмів.

Залежно від завдань підприємства фахівці можуть виконати:

проектування та виготовлення нестандартної олійної станції;

виробництво міні-агрегату для компактного гідроприводу;

збирання насосно-моторної групи з узгодженими параметрами;

виготовлення фільтрувально-заправної установки;

модернізацію наявної гідросистеми;

діагностику, сервісне обслуговування та ремонт обладнання.

Фільтрувально-заправні установки застосовують для заправки гідросистем підготовленою олією та видалення з робочої рідини механічних забруднень. Чистота олії безпосередньо впливає ресурс насосів, клапанів і розподільників, тому ФЗУ необхідні не лише при запуску нового устаткування, а й під час планового обслуговування.

Чому важливий повний цикл від проекту до ремонту

Робота над нестандартним рішенням починається з обстеження обладнання та підготовки технічного завдання. Інженери визначають параметри, розробляють схему, підбирають сумісні компоненти та продумують розміщення вузлів. Після погодження виконуються виготовлення, складання, налаштування та випробування.

Перевага комплексного підходу полягає в єдиній відповідальності за розрахунок, комплектацію та працездатність системи. Розробники розуміють призначення кожного насоса, клапана, фільтра та датчика. Це спрощує монтаж, пусконалагоджувальні роботи та подальше обслуговування.

ГІДРО-ГІД поєднує інженерну розробку з постачанням компонентів для гідросистем. Під час проектування враховуються доступність компонентів, вимоги до ресурсу та ремонтопридатності. Компанія може супроводжувати обладнання після запуску: контролювати його стан, виявляти причини відхилень, обслуговувати та відновлювати зношені вузли.

Діагностика особливо важлива, якщо в системі змінився тиск, підвищилася температура олії, з’явилися шум, ривки механізмів або зниження продуктивності. Такі ознаки можуть бути пов’язані не з однією деталлю, а із забрудненням рідини, неправильними налаштуваннями або зносом кількох елементів. Тому компанія ГІДРО-ГІД виконує не лише заміну компонентів, а й комплексну перевірку з ремонтом.

Індивідуальне проектування дозволяє отримати систему з потрібними характеристиками, а інженерний супровід підтримувати її стабільну роботу після запуску.

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