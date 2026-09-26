Співзасновник компанії Microsoft Білл Гейтс приєднався до технологічних лідерів, які застерігають про екзистенційну небезпеку стрімкого розвитку штучного інтелекту.

За його словами, розробки стали достатньо потужними, щоб за неналежного використання призвести до катастрофічних наслідків глобального масштабу.

Про це Білл Гейтс заявив в інтерв’ю програмі Meet the Press на каналі NBC.

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Білл Гейтс заявив про катастрофічні ризики розвитку штучного інтелекту

Гейтс наголосив, що головний ризик полягає у потраплянні передових технологій до рук зловмисників, адже саморегулювання технологічних гігантів більше не здатне гарантувати безпеку.

— Штучний інтелект, безумовно, достатньо потужний, щоб спричинити події, які, знаєте, спричиняють мільярд смертей. Ніколи не було такої потужної зброї, як поєднання людей зі злими намірами, які використовують найновіші інструменти штучного інтелекту, — підкреслив Білл Гейтс.

Спеціалісти зазначають, що зловмисники можуть застосовувати інструменти ШІ для здійснення масштабних кібератак, дезінформаційних кампаній, шахрайства, а також для атаки на критичну інфраструктуру — медичні установи, енергомережі та фінансові системи.

Попередження Гейтса пролунали на тлі зростального занепокоєння серед самих розробників.

На початку вересня зі скандалом звільнився співробітник компанії Anthropic Джейкоб Коксон, звинувативши колишніх працедавців (Anthropic та OpenAI) у “грі з людськими життями” заради створення надрозумного ШІ.

Інші фахівці оцінюють імовірність знищення людства штучним інтелектом у найближче десятиліття в понад 10%.

Через це керівники провідних компаній, зокрема Даріо Амодей (Anthropic), Сем Альтман (OpenAI) та Ілон Маск, почали публічно закликати до уповільнення темпів розробки.

Білл Гейтс наполягає, що розв’язання проблеми має вийти на державний рівень.

— Потрібно, щоб правоохоронні органи та політики долучилися до обговорення того, як виглядатимуть запобіжні заходи та моніторинг. І це має бути обов’язковою умовою, — зазначив Гейтс.

Джерело : Bloomberg

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