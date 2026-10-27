Розкладний iPhone Duo, який став однією з найгучніших нових апаратних розробок Apple за останні роки, зіткнувся з першими проблемами.

Частина покупців почала масово скаржитися на те, що дисплей iPhone Duo тріскається вже через кілька годин або днів після початку використання.

iPhone Duo: Apple підтвердила проблеми з дисплеєм

Згідно з повідомленнями користувачів у соцмережах та на платформі Reddit, проблема з екраном iPhone Duo зазвичай виникає раптово під час розкладання пристрою.

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Власники iPhone Duo чують специфічний хрускіт, після чого вздовж центральної складки утворюється велика тріщина або з’являються білі плями й смуги на правій частині дисплея.

Деякі власники зазначають, що перед появою дефекту відчували надмірний опір або відчуття розхитаної деталі під екраном.

— Я спробував розгорнути його, і він ніби застряг, повільніше відкривався, ніж зазвичай. А коли я його відкрив, на екрані були лінії. Начебто відчув удар або нещільно прикріплену деталь під дисплеєм, — розповів клієнт Apple із Сан-Дієго Том Баттл.

Інший користувач iPhone Duo, Джастін Локос, зазначив, що екран тріснув просто під час звичайної спроби відкрити його вдома на дивані.

— На зовнішній стороні телефону та на внутрішній поверхні дисплея немає жодних пошкоджень. Він бездоганний. Проблема в дисплеї, що знаходиться під ним, — розповів інший власник гаджета під ніком Centrino31A.

В Apple офіційно визнали наявність проблеми з дисплеєм iPhone Duo, проте наголошують, що вона стосується лише “невеликої кількості пристроїв”.

Компанія рекомендує постраждалим звертатися до служби підтримки AppleCare для заміни гаджета.

— Якщо у користувачів виникнуть проблеми з дисплеєм свого iPhone Duo, їм слід звернутися до AppleCare для заміни, — йдеться в офіційній заяві компанії.

Аналітики зазначають, що навіть для такого техгіганта, як Apple, випуск пристроїв першого покоління у новому формфакторі пов’язаний із певними труднощами.

Подібні проблеми на старті продажів свого часу переживали й інші виробники, зокрема Samsung із лінійкою Galaxy Fold.

Водночас експерти підкреслюють, що швидка та прозора реакція компанії є ключем до збереження довіри покупців.

Нагадаємо, що ціна на розкладний iPhone Duo стартує від $1999.

Джерело : Bloomberg

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