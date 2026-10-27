Хрускіт та тріщини: в Apple підтвердили проблеми з дисплеєм iPhone Duo
- Перші покупці скаржаться на проблеми з розкладним iPhone Duo.
- Apple прокоментувала перші серйозні проблеми з розкладним iPhone Duo.
Розкладний iPhone Duo, який став однією з найгучніших нових апаратних розробок Apple за останні роки, зіткнувся з першими проблемами.
Частина покупців почала масово скаржитися на те, що дисплей iPhone Duo тріскається вже через кілька годин або днів після початку використання.
iPhone Duo: Apple підтвердила проблеми з дисплеєм
Згідно з повідомленнями користувачів у соцмережах та на платформі Reddit, проблема з екраном iPhone Duo зазвичай виникає раптово під час розкладання пристрою.
Власники iPhone Duo чують специфічний хрускіт, після чого вздовж центральної складки утворюється велика тріщина або з’являються білі плями й смуги на правій частині дисплея.
Деякі власники зазначають, що перед появою дефекту відчували надмірний опір або відчуття розхитаної деталі під екраном.
— Я спробував розгорнути його, і він ніби застряг, повільніше відкривався, ніж зазвичай. А коли я його відкрив, на екрані були лінії. Начебто відчув удар або нещільно прикріплену деталь під дисплеєм, — розповів клієнт Apple із Сан-Дієго Том Баттл.
Інший користувач iPhone Duo, Джастін Локос, зазначив, що екран тріснув просто під час звичайної спроби відкрити його вдома на дивані.
— На зовнішній стороні телефону та на внутрішній поверхні дисплея немає жодних пошкоджень. Він бездоганний. Проблема в дисплеї, що знаходиться під ним, — розповів інший власник гаджета під ніком Centrino31A.
В Apple офіційно визнали наявність проблеми з дисплеєм iPhone Duo, проте наголошують, що вона стосується лише “невеликої кількості пристроїв”.
Компанія рекомендує постраждалим звертатися до служби підтримки AppleCare для заміни гаджета.
— Якщо у користувачів виникнуть проблеми з дисплеєм свого iPhone Duo, їм слід звернутися до AppleCare для заміни, — йдеться в офіційній заяві компанії.
Аналітики зазначають, що навіть для такого техгіганта, як Apple, випуск пристроїв першого покоління у новому формфакторі пов’язаний із певними труднощами.
Подібні проблеми на старті продажів свого часу переживали й інші виробники, зокрема Samsung із лінійкою Galaxy Fold.
Водночас експерти підкреслюють, що швидка та прозора реакція компанії є ключем до збереження довіри покупців.
Нагадаємо, що ціна на розкладний iPhone Duo стартує від $1999.