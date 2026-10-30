Наступного року на поціновувачів незвичайних небесних явищ чекає видовищна астрономічна подія — повне сонячне затемнення, яке вже називають затемненням століття. У деяких частинах світу Місяць повністю закриє Сонце, а денне небо на кілька хвилин потемніє.

Коли відбудеться сонячне затемнення 2027 року, чому його вважають одним із найтриваліших у цьому столітті та чи можна буде побачити його в Україні, розбиралися Факти ICTV.

Сонячне затемнення 2027: коли відбудеться і скільки триватиме

Повне сонячне затемнення відбудеться 2 серпня 2027 року. За розрахунками NASA, у точці найбільшого затемнення повна фаза триватиме 6 хвилин 22,6 секунди.

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Під час повної фази Місяць опиниться між Землею та Сонцем і повністю закриє сонячний диск. На кілька хвилин спостерігачі побачать сіре небо та сонячну корону, зовнішню атмосферу Сонця, яку зазвичай не видно через яскраве сонячне світло.

Розрахунки NASA показують, що найбільша тривалість повної фази припаде на район поблизу Луксора в Єгипті.

Чому затемнення 2027 року називають затемненням століття

Таку назву подія отримала через незвично велику тривалість повної фази. Сонячне затемнення 2 серпня 2027 року стане найбільшим за тривалістю у найближчі 100 років, а саме до 2114 року.

Національна обсерваторія США зазначає, що поблизу Луксора в Єгипті повна фаза триватиме приблизно 6 хвилин 22 секунди. Це значно довше, ніж під час багатьох інших повних сонячних затемнень, які тривають лише кілька хвилин.

Національна сонячна обсерваторія США називає його другим за тривалістю таким явищем XXI століття. Найдовше затемнення XXI століття сталося у 2009 році.

Де буде видно повне сонячне затемнення 2 серпня 2027 року

Смуга повної фази пройде через південну частину Іспанії, Гібралтар, північ Африки та Аравійський півострів. Зокрема, повну фазу вдасться спостерігати в Марокко, Алжирі, Тунісі, Лівії, Єгипті, Саудівській Аравії та Ємені.

Найкращі умови для спостереження тривалої повної фази будуть у Єгипті. Саме поблизу міста Луксор Місяць найдовше закриватиме сонячний диск.

В Європі повну фазу можна буде побачити лише на півдні Іспанії. За даними Європейського космічного агентства (ESA), в інших європейських країнах затемнення буде частковим, а Місяць закриє лише частину Сонця. На карті ESA можна побачити, які території потраплять у смугу повної фази.

На карті Європейського космічного агентства (ESA) різними кольорами позначено території, з яких можна буде спостерігати це явище. Вузька темна смуга, що проходить через південь Іспанії, північ Африки та край Аравійського півострова, показує зону повної фази.

Там Місяць повністю закриє сонячний диск. Ширша смуга, зафарбована світлішим кольором, охоплює регіони, де можна буде побачити лише часткову фазу, там супутник Землі закриє тільки частину Сонця.

Чи буде видно сонячне затемнення 2027 року в Україні

В Україні 2 серпня 2027 року також можна буде спостерігати це явище, але лише часткове. Якщо подивитися на карту, то наша країна не потрапляє до смуги, де Місяць повністю закриє Сонце. NASA зазначає, що часткову фазу затемнення побачать у більшій частині Європи.

Отже, повне сонячне затемнення 2027 року стане помітною астрономічною подією завдяки тривалості повної фази. Найкраще спостерігати його зможуть жителі Єгипту та інших територій уздовж смуги затемнення. В Україні ж можна буде побачити лише часткове закриття Сонця.

Для спостереження обов’язково використовуйте спеціальні окуляри для сонячних спостережень. Дивитися на Сонце без належного захисту небезпечно навіть під час часткового затемнення.

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