19 листопада 2026 року відбувся реліз GTA 6 — нової частини серії Grand Theft Auto, на яку прихильники чекали 13 років. Гра одразу продемонструвала приголомшливі комерційні результати, адже за першу добу продажів вона принесла розробникам $3,79 млрд.

Не менш цікавим є масштаб самої гри. Розробники підготували велику сюжетну кампанію, численні додаткові завдання та різні активності у відкритому світі.

Факти ICTV з’ясували, скільки годин знадобиться на проходження GTA 6, скільки часу на гру витратив один із керівників Rockstar Games та наскільки триваліша нова частина порівняно з GTA 5.

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Скільки часу займе проходження GTA 6

За оцінками тих, хто вже встиг ознайомитися з грою, проходження основної сюжетної кампанії GTA 6 займе близько 50 годин. Історія містить майже 100 місій, розподілених між п’ятьма розділами.

Але тим, хто захоче отримати всі досягнення та трофеї, доведеться провести у грі значно більше часу. За попередніми оцінками, на повне проходження може знадобитися близько 200 годин.

Додатковий час піде на дослідження ігрового світу, виконання побічних завдань і вивчення тваринного світу. Зокрема, гравцям потрібно буде просканувати 170 видів тварин, які мешкають на території гри.

Скільки часу витратив на GTA 6 керівник Rockstar Games

Власним досвідом проходження гри поділився Роб Нельсон — керівник розробки та один із керівників студії Rockstar North.

В інтерв’ю The New York Times він розповів, що витратив на GTA 6 близько 80 годин. За цей час Нельсон пройшов основну історію та виконав деякі додаткові завдання, які впливають на розвиток сюжету.

Скільки годин займає проходження GTA 5

Для порівняння, сюжетна кампанія попередньої основної частини серії значно коротша. На проходження GTA 5 у середньому потрібно близько 32 годин.

Отже, сюжет GTA 6, розрахований приблизно на 50 годин, майже в 1,5 раза триваліший за попередню частину.

Інші ігри франшизи також поступаються новинці за тривалістю. Наприклад, сюжет GTA 4 займає близько 27 годин, а GTA 3, Vice City та San Andreas разом — приблизно 64 години.

Скільки часу потрібно, щоб пройти GTA 6 з додатковими завданнями

Якщо ж враховувати додаткові завдання та бажання відкрити всі досягнення, проходження GTA 6 може розтягнутися приблизно на 200 годин.

Фото: скриншот з трейлеру

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