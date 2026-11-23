19 листопада 2026 року відбувся реліз гри GTA 6, на яку прихильники серії чекали 13 років. За цей час інтерес до нової частини Grand Theft Auto став настільки великим, що ще до виходу вона встановила кілька рекордів за попередніми продажами. А після запуску результати виявилися приголомшливими.

Факти ICTV з’ясували, скільки заробили на GTA 6, яку суму розробники отримали завдяки передзамовленням і скільки гра принесла за першу добу. Також порівняємо фінансові результати нової частини з показниками GTA 5, яка вийшла у 2013 році.

Скільки заробили на GTA 6 по передзамовленню

Ще до офіційного виходу GTA 6 продемонструвала рекордний попит. За оцінками аналітичної компанії Sensor Tower, на попередніх замовленнях гри розробники отримали близько $2,36 млрд. Кількість оформлених передзамовлень сягнула 24,5 млн копій.

Зараз дивляться

Таким чином, GTA 6 встановила рекорд серед відеоігор за доходами від попередніх продажів. Попередній рекорд становив $709 млн, а нова частина Grand Theft Auto перевершила його в понад тричі.

Аналітики також оцінили розподіл покупок між ігровими платформами. На PlayStation припало 75% доходів від передзамовлень, ще 25% забезпечили користувачі Xbox.

Більшість покупців обрали дорожче видання. За даними Sensor Tower, на Ultimate Edition припало 82% усіх попередніх замовлень. Стандартну версію обрали 18% покупців.

Скільки заробили на GTA 6 за першу добу

20 листопада компанія Take-Two Interactive, якій належить Rockstar Games, оприлюднила перші фінансові результати запуску гри.

Згідно з офіційним повідомленням компанії, GTA 6 принесла $3,79 млрд за перші 24 години продажів.

Крім того, Rockstar повідомила, що ще до виходу гри було продано 32,5 млн копій. Це новий рекорд попередніх продажів серед усіх ігрових платформ.

Скільки заробила GTA 6 за перші дні у порівнянні до GTA 5

Щоб оцінити масштаб успіху нової частини, достатньо порівняти її запуск із результатами попередньої гри серії.

У 2013 році GTA 5 принесла розробникам близько $800 млн за перші 24 години після виходу. На той час це був рекорд для ігрової індустрії та один із найуспішніших запусків серед розважальних продуктів.

GTA 6 перевершила цей результат майже вп’ятеро. Якщо GTA 5 знадобилося три дні, щоб подолати позначку в $1 млрд, то нова частина отримала $3,79 млрд лише за першу добу.

За даними Reuters, GTA 6 також перевершила касові збори фільму Месники: Завершення, які становили близько $2,94 млрд за весь період прокату в кінотеатрах.

Скільки GTA 6 ще може заробити до кінця 2026 року

Перші результати продажів можуть бути лише початком комерційного успіху гри. Аналітики очікують, що інтерес до проєкту збережеться й після стартового періоду.

Додатковим джерелом доходів для Rockstar у майбутньому може стати вихід гри на ПК та запуск мережевого режиму. Однак на момент публікації компанія не оголосила точних дат цих релізів.

Фото: скриншот з трейлера

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