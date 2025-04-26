Чехію на Євробаченні 2025 представить Adonxs: що відомо про співака і його трек

Чехію на Євробаченні 2025 представить словацький співак, модель і танцівник Adonxs. Він вийде на міжнародну сцену в Базелі з піснею Kiss Kiss Goodbye у другому півфіналі під 12-м номером.

Що відомо про представника Чехії на Євробаченні 2025 Adonxs та про що він співатиме на конкурсі – читайте далі у матеріалі.

Хто такий Adonxs: біографія

Adonxs (справжнє ім’я – Адам Павловчин) родом зі Словаччини. Він співає з дитинства, навчався в Лондоні в Університеті BIMM, який спеціалізується на музиці.

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Адам став відомий завдяки участі в шоу SuperStar Czech-Slovakia 2021. Він став першим переможцем, хто відкрито заявив, що є частиною квір-спільноти, а його виступи були сміливими і гендерно неконформними. Співак описав свою перемогу на шоу як значний крок вперед для видимості ЛГБТК+ у Центральній Європі.

Перш ніж розпочати сольну кар’єру під сценічним псевдонімом Adonxs у 2022 році, був фронтменом гурту Pace.

20 травня 2022 року вийшов дебютний сингл співака Moving On, а вже 11 листопада – дебютний альбом Age of Adonxs. Того ж року Adonxs став лауреатом чеської радіостанції Evropa 2 як Співак року та Музичне відкриття.

До слова, Adonxs зізнавався, що конкурс Євробачення відкрив для себе завдяки українській співачці Руслані, яка у 2004 році запалила міжнародну публіку своїми дикими танцями.

Про що пісня Adonxs – Kiss Kiss Goodbye

Представник Чехії на Євробаченні 2025 описує свою пісню Kiss Kiss Goodbye як “безкомпромісну, зухвалу, іноді кінематографічну, з місцем для танців”.

Трек досліджує романтичні стосунки та повторювані моделі поведінки, де прагнення Adonxs до безумовної любові стикається з тривалим впливом відсутності батька в ранньому дитинстві.

– Це історія недосконалого, пораненого героя, який у вирішальний момент готовий пожертвувати великим досягненням заради людства в надії загоїти болючу рану в своєму серці. Це історія про те, як любов рухає нами і формує нас – але так само, як і її відсутність, – прокоментував Adonxs.

Переклад пісні Adonxs – Kiss Kiss Goodbye

Прощальний поцілунок

Поцілуй мене на прощання, сліз більше не лишилося,

Один поцілунок кохання, один поцілунок відчаю,

За мить наші світи зіткнуться,

І сховатися буде ніде.

Лише один виживе, коли опуститься ніч,

Ти станеш моєю другою половинкою?

Ти здавалася такою праведною, що це майже обдурило мене,

Чесно, коли ти зізналася в коханні, це майже зворушило мене

Прощальний поцілунок (прощальний поцілунок)

Прощальний поцілунок (прощальний поцілунок)

Прибережи свої напіввиправдання, п’яна байдужість

Не повторюй їх знову і знову,

Цілую, цілую

Дієш, не думаючи, і мучиш мене,

Мою прив’язаність спаплюжено, а серце на землі,

Лише один виживе, коли опуститься ніч,

Ти станеш моєю другою половинкою?

Поясни мені, чому ти…

Ти здавалася такою праведною, що це майже обдурило мене,

Чесно, коли ти зізналася в коханні, це майже зачепило мене

Прощальний поцілунок (прощальний поцілунок)

Прощальний поцілунок (прощальний поцілунок)

Прибережи свої напів-виправдання, п’яну байдужість

Не повторюй їх знову і знову,

Цілую, цілую

Поцілуй мене на прощання і дивись, як висохли всі мої сльози

Один поцілунок кохання сьогодні виявиться зовсім іншим

Прощальний поцілунок (прощальний поцілунок)

Позбав мене своїх напіввиправдань,

(Прощальний поцілунок) п’яної байдужості

Не повторюй їх знову і знову

Цілую, цілую.

Adonxs – Kiss Kiss Goodbye на Євробаченні 2025: відео виступу

Фото: Adonxs

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