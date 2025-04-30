Євродепутати закликали бойкотувати Ізраїль на Євробаченні 2025: відповідь мовника

Європейська мовна спілка (ЄМС) офіційно відхилила заклик 26 депутатів Європарламенту виключити Ізраїль з участі у Євробаченні 2025 через звинувачення в порушеннях міжнародного права та воєнних злочинах у секторі Гази.

Про це заявив словенський євродепутат Матяж Немец, оприлюднивши відповідь організації.

Ізраїль не виключать з Євробачення 2025 – заява ЄМС

У листі, датованому 25 квітня, гендиректор спілки Ноель Карран наголосив, що Євробачення є музичним конкурсом між суспільними мовниками, а не між урядами, і що ізраїльський мовник Kan залишається повноправним членом союзу.

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У документі зазначено, що Kan бере участь у конкурсі з 1973 року і, попри критику з боку ізраїльської влади, зберігає незалежність і навіть перебуває під загрозою закриття чи приватизації.

При цьому в ЄМС підкреслили, що відсторонення Росії після повномасштабного вторгнення в Україну стало можливим через чіткі докази тісного зв’язку російського мовника із державним апаратом.

Реакція євродепутатів

Втім, на думку депутатів, такі пояснення є непереконливими. У спільній заяві вони назвали рішення спілки “неприйнятним” і таким, що суперечить проголошеним цінностям конкурсу: солідарності, повазі до людської гідності та культурного розмаїття.

– ЄМС ігнорує той факт, що мовник Kan є частиною системи, щодо якої тривають розслідування за масові порушення прав людини. Поняття “незалежності” в цьому випадку має сумнівний вигляд, – заявив Немец.

Також депутати розкритикували політику подвійних стандартів, згадавши про вилучення прапорів ЄС та дискваліфікацію нідерландського представника на Євробаченні 2024, що, на їхню думку, свідчить про зростання політичної напруги, з якою мовник не може впоратися.

Попри це, ЄМС заявляє, що залишає участь Ізраїлю чинною та продовжує працювати з місцевими організаторами над безпекою під час конкурсу в Базелі. Євродепутати натомість закликають спілку переглянути своє рішення і залишають за собою право продовжувати публічний тиск у цьому питанні.

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