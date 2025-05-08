Ізраїль знову вимагають прибрати з Євробачення 2025: звернення ексучасників конкурсу

Попри те, що старту Євробачення 2025 у Базелі майже не лишається часу, заклики виключити Ізраїль із конкурсу не вщухають. Цього разу з відкритим зверненням виступили 72 музиканти, серед яких переможці та фіналісти попередніх років.

Ексучасники Євробачення проти участі Ізраїля в шоу

Підписанти в листі закликали Європейську мовну спілку (ЄМС) та національних мовників заборонити участь у шоу ізраїльському суспільному мовнику Kan, звинувачуючи його у “співучасті у геноциді в Газі та багаторічному режимі апартеїду і військової окупації”.

Серед тих, хто підписав звернення, значаться імена переможців Євробачення різних років. Зокрема це ірландець Чарлі Макгеттіган та португалець Салвадор Собрал. Також в переліку підписантів учасниця шоу від Великої Британії Мей Мюллер, французька співачка La Zarra, представниця Туреччини Хадісе та інші.

Зараз дивляться

У листі йдеться, що торішнє шоу стало “найбільш політизованим, хаотичним і неприємним в історії конкурсу”, насамперед через участь Ізраїлю.

– ЄМС вже продемонструвала, що здатна на рішучі дії, як у 2022 році, коли Росію виключили після нападу на Україну. Ми не приймаємо подвійних стандартів щодо Ізраїлю, – зазначено у зверненні.

Раніше петицію про виключення Ізраїлю з конкурсу підписали понад 56 тис. людей, а також низка музичних спільнот Європи, зокрема, ісландська асоціація композиторів, повідомляє Euronews.

Реакція Європейської мовної спілки

ЄМС наразі не дала офіційної відповіді на новий лист. Проте раніше, гендиректор мовника Ноель Карран відповів 26 депутатам Європарламенту, які також просили дискваліфікувати Ізраїль з Євробачення 2025.

Він наголосив, що конкурс є змаганням між мовниками, а не державами, а Kan з 1973 року є повноправним учасником і формально зберігає незалежність від уряду.

На Євробаченні 2025 Ізраїль представить співачка Юваль Рафаель з композицією New Day Will Rise.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.