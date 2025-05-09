Помер Джеймс Фоулі – режисер Карткового будинку та Пʼятдесяти відтінків

Американський режисер Джеймс Фоулі помер на 72-му році життя. Він зокрема відомий роботою над культовою драмою Гленгаррі Глен Росс (Американці), сиквелами франшизи П’ятдесят відтінків сірого та серіалом Картковий будинок.

Помер Джеймс Фоулі – що відомо

Режисер відійшов уві сні у своєму будинку в Лос-Анджелесі. За словами представника Фоулі, він довгі роки боровся з раком мозку. В момент смерті поруч із ним були найближчі люди.

У Джеймса Фоулі залишився брат Кевін, сестри Айлін і Джо Енн та племінник Квінн. Старший брат режисера Джеральд пішов з життя раніше.

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Що зняв Джеймс Фоулі

У 1992 році, Фоулі екранізував п’єсу Девіда Мемета Гленгаррі Глен Росс з Аль Пачіно, Джеком Леммоном, Алеком Болдвіном, Едом Гаррісом і Аланом Аркіном. Стрічка принесла Пачіно номінацію на Оскар і Золотий глобус.

Широку популярність режисер здобув завдяки продовженню скандальної франшизи про Крістіана Грея П’ятдесят відтінків темряви та П’ятдесят відтінків свободи.

На телебаченні Фоулі зняв 12 епізодів серіалу Картковий будинок (House of Cards) та низку інших шоу. Крім того, у доробку режисера є кримінальний трилер Страх з Різ Візерспун і Марком Волбергом, кримінальна драма Ідеальний незнайомець з Голлі Беррі та Брюсом Віллісом та багато інших стрічок.

Його ранні роботи включають картини На близькій відстані з Шоном Пенном і Крістофером Вокеном, а також фільм Хто ця дівчина? з Мадонною, що провалився в прокаті попри зіркову головну героїню. До слова, він також зняв для Мадонни чимало кліпів.

Стиль Джеймса Фоулі вирізнявся емоційною напругою, акторською виразністю та естетикою, близькою до класичного нуару.

Джерело : Variety

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