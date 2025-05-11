Гурт Ziferblat у стильних образах з’явився на церемонії відкриття Євробачення 2025

У швейцарському Базелі відбулася церемонія відкриття Євробачення 2025. Під час події усі учасники пісенного конкурсу крокували бірюзовим хідником.

Представники України на Євробаченні 2025 гурт Ziferblat з’явилися на хіднику в образах від українських брендів.

Ziferblat на церемонії відкритті Євробачення 2025

Учасники гурт Валентин і Даниїл Лещинські обрали вбрання від бренду J’amemme. Як пише Суспільне, їхні образи – це поєднання глибокої палітри, плісированих фігур і скульптурних силуетів.

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Їхні образи відтворювали символіку пісні Bird of Pray – ніч, драматизм і молитовного птаха.

Барабанщик гурту Федір Ходаков обрав total look від українського бренду Andreas Moskin.

Його образ був натхненний зокрема поетичним українським кінематографом 1960-1970-х, а саме стрічкою Білий птах із чорною ознакою режисера Юрія Іллєнка.

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Згодом учасники гурту Ziferblat поспілкувалися із ведучими. У колективу запитали про їхню підготовку до конкурсу.

– Як ви бачили, ми змінили нашу постановку. Я маю на увазі, що ми змінили деякі частини. Я не можу вдаватися в деталі. І ми працювали над певною хореографією. Тож так, це була наша робота протягом останніх двох (місяців, – Ред.). Ми переробили пісню, зробили другу версію пісні. Ось і все, – розповів Валентин Лещинський.

Нагадаємо, гурт Ziferblat виступатиме на Євробаченні 2025 із піснею Bird of Pray у першому півфіналі 13 травня під п’ятим номером.

Також повідомлялося, що на Євробаченні 2025 у Базелі виступить Jerry Heil як запрошена зірка. Українська співачка вийде на сцену без реперки Alyona Alyona, з якою минулого року представляла Україну на конкурсі.

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