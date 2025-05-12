Представниці Ізраїля на Євробаченні 2025 погрожували смертю: реакція мовника Kan

Ізраїльський суспільний мовник Kan подав офіційну скаргу до швейцарської поліції після інциденту на церемонії відкриття Євробачення 2025 у Базелі.

Що сталося на відкритті Євробачення 2025

Під час появи учасників на бірюзовому хіднику чоловік із палестинським прапором зробив жест, схожий на “перерізування горла”, коли повз нього проходила ізраїльська учасниця конкурсу Юваль Рафаель.

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Мовник одразу звернувся до поліції та до Європейської мовної спілки з вимогою ідентифікувати цю особу та виключити її з усіх заходів, пов’язаних із конкурсом.

Після цього було оголошено, що Юваль Рафаель не даватиме інтерв’ю акредитованим журналістам з міркувань безпеки.

Хто така Юваль Рафаель

24-річна Юваль Рафаель розпочала професійну кар’єру співачки у 2023 році. У листопаді вона взяла участь в 11-му сезоні ізраїльського вокального шоу HaKokhav HaBa, яке виконує функцію нацвідбору на Євробачення. Саме там її обрали представницею Ізраїлю.

Відомо, що Рафаель вижила під час нападу ХАМАС на фестивалі Nova біля кордону із сектором Газа у жовтні 2023 року.

Раніше присутність представниці Ізраїля на сцені шоу знову опинилася в центрі дискусій. У листі до ЄМС 72 артисти закликали виключити мовника Kan з конкурсу, звинувативши його у “співучасті в геноциді палестинців у Газі” та “апартеїді й військовій окупації”.

Джерело : Metro

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