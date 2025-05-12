Ставки букмекерів на Євробачення 2025: яке місце прогнозують Україні

Букмекери продовжують приймати ставки на учасників Євробачення 2025, перший півфінал якого відбудеться вже у вівторок, 13 травня.

Вкотре змінилася пʼятірка фаворитів, а Україна, на жаль, знову трохи втратила в позиціях. Нагадаємо, що до швейцарського Базеля у травні поїде гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

Прогнози букмекерів на Євробачення 2025

На першій сходинці таблиці, що містить назви 37 країн, стабільно тримається Швеція з 39% та піснею про сауну від комедійного гурту Kaj, якому багато хто віщує перемогу.

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На другому місці так само перебуває Австрія (22%), за нею замикає першу трійку Франція (7%). Ізраїль, мовник якого подав скаргу у поліцію, посідає четверту позицію з 5%, а Нідерланди залишили першу пʼятірку. Тепер на їхньому місці знаходиться Бельгія (4%).

Україна з 13-ї сходинки в таблиці спустилася на 14-ту. Перед нами – Мальта, Албанія та Кіпр.

Аутсайдери та інші учасники прогнозу

Починаючи з 12-ї позиції, у списку розташувалися країни, чиї шанси на перемогу станом на зараз оцінюють лише в 1%. Проте зросла кількість аутсайдерів зі ще нижчим показником.

Таких було 13, а стало 16 – це Греція, Польща, Литва, Норвегія, Сан-Марино, Словенія, Данія, Азербайджан, Латвія, Сербія, Вірменія, Люксембург, Португалія, Ісландія, Чорногорія, Грузія та Хорватія.

Прогнози букмекерів на Євробачення 2025 формуються на основі загальної репутації країн, попередніх результатів та інтересу до учасників.

Фото: скриншот з каналу Eurovision Song Contest

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