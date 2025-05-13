Азербайджан на Євробаченні 2025: як виступили Mamagama з піснею Run With U
Азербайджан на Євробаченні 2025 представив чоловічий гурт Mamagama. Артисти вийшли на сцену в Базелі з піснею Run With U у першому півфіналі під 10 номером.
Що відомо про представників Азербайджану на Євробаченні 2025 Mamagama та про що вони співали на конкурсі – читайте далі у матеріалі.
Mamagama: біографія представників Азербайджану на Євробаченні 2025
Гурт Mamagama був створений у 2021 році в Баку, до його складу входять вокаліст Асаф Мішиєв, гітарист Хасан Хейдар і барабанщик Аріф Іманов.
Колектив поєднує традиційні музичні елементи із сучасними стилями, включно з впливами інді-попу та альтернативного року.
У 2022 році учасники Mamagama взяли участь у Kenga Magjike, одному з провідних музичних фестивалів Албанії. Виконання синглу Dreamer принесло їм першу премію в категорії Міжнародні артисти.
Пізніше Mamagama подали заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення 2023. Хоч вони і увійшли до п’ятірки фіналістів, однак перемога дісталася дуету TuralTuranX.
Цьогоріч гурт виборов право представляти Азербайджан на міжнародному пісеннному конкурсі у швейцарському Базелі.
Про що пісня Mamagama – Run With U
Вперше за історію участі Азербайджану в Євробаченні в конкурсній пісні звучить саз – азербайджанський національний інструмент. Шанувальники зазначають, що в композиції Run with U у Mamagama вийшов дуже грамотний синтез сучасної музики зі звучанням саза.
Run with U – це пісня про кохання, пристрасть та насолоду, коли навколо зупиняється час, а погляди промовляють голосніше за будь-які слова.
Mamagama – Run With U: переклад пісні Втекти з тобою
Втекти з тобою
Ритм тягне мене вперед, не знаю, з чого почати
Повітря навколо тебе електризується,
І я ніколи не відчував такої насолоди,
Кожен погляд, що ти даруєш,
Кожен рух, який я відчуваю,
Я не можу чинити опір, ідеал в кожному вигині
Давай приглушимо світло?
Залишимо наші страхи позаду
Зробимо помилки, поки все не стане правильним,
Віддамося повністю цій ночі?
Серцебиття заволодіває мною,
Рухає моїм тілом і душею,
Ще один погляд на мене –
І я не витримаю цього вогню.
Тіні в неоновому світлі
Ніч тільки починається, ритм хитає,
Щось у повітрі змушує мене закохатися в тебе
Саме це зараз і відбувається,
Саме це зараз і відбувається,
Саме це зараз і відбувається,
Саме це зараз і відбувається
Ритм тягне мене вперед, не знаю, з чого почати
Повітря навколо тебе електризується,
І я ніколи не відчував такої насолоди,
Кожен погляд, що ти даруєш,
Кожен рух, який я відчуваю,
Я не можу чинити опір, ідеал в кожному вигині
Давай приглушимо світло?
Залишимо наші страхи позаду
Зробимо помилки, поки все не стане правильним,
Віддамося повністю цій ночі?
Серцебиття заволодіває мною,
Рухає моїм тілом і душею,
Ще один погляд на мене –
І я не витримаю цього вогню.
Тіні в неоновому світлі
Ніч тільки починається, ритм хитає,
Щось у повітрі змушує мене закохатися в тебе
Саме це зараз і відбувається,
Саме це зараз і відбувається,
Саме це зараз і відбувається,
Саме це зараз і відбувається
Неважливо, що ти робиш, цієї ночі
Я хочу втекти з тобою, я хочу втекти з тобою
Неважливо, що ти робиш, цієї ночі
Я хочу втекти з тобою, я хочу втекти з тобою.
Mamagama – Run With U на Євробаченні 2025: відео виступу представників Азербайджану