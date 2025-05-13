Азербайджан на Євробаченні 2025: як виступили Mamagama з піснею Run With U

Азербайджан на Євробаченні 2025 представив чоловічий гурт Mamagama. Артисти вийшли на сцену в Базелі з піснею Run With U у першому півфіналі під 10 номером.

Що відомо про представників Азербайджану на Євробаченні 2025 Mamagama та про що вони співали на конкурсі – читайте далі у матеріалі.

Mamagama: біографія представників Азербайджану на Євробаченні 2025

Гурт Mamagama був створений у 2021 році в Баку, до його складу входять вокаліст Асаф Мішиєв, гітарист Хасан Хейдар і барабанщик Аріф Іманов.

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Колектив поєднує традиційні музичні елементи із сучасними стилями, включно з впливами інді-попу та альтернативного року.

У 2022 році учасники Mamagama взяли участь у Kenga Magjike, одному з провідних музичних фестивалів Албанії. Виконання синглу Dreamer принесло їм першу премію в категорії Міжнародні артисти.

Пізніше Mamagama подали заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення 2023. Хоч вони і увійшли до п’ятірки фіналістів, однак перемога дісталася дуету TuralTuranX.

Цьогоріч гурт виборов право представляти Азербайджан на міжнародному пісеннному конкурсі у швейцарському Базелі.

Про що пісня Mamagama – Run With U

Вперше за історію участі Азербайджану в Євробаченні в конкурсній пісні звучить саз – азербайджанський національний інструмент. Шанувальники зазначають, що в композиції Run with U у Mamagama вийшов дуже грамотний синтез сучасної музики зі звучанням саза.

Run with U – це пісня про кохання, пристрасть та насолоду, коли навколо зупиняється час, а погляди промовляють голосніше за будь-які слова.

Mamagama – Run With U: переклад пісні Втекти з тобою

Втекти з тобою Ритм тягне мене вперед, не знаю, з чого почати

Повітря навколо тебе електризується,

І я ніколи не відчував такої насолоди,

Кожен погляд, що ти даруєш,

Кожен рух, який я відчуваю,

Я не можу чинити опір, ідеал в кожному вигині Давай приглушимо світло?

Залишимо наші страхи позаду

Зробимо помилки, поки все не стане правильним,

Віддамося повністю цій ночі?

Серцебиття заволодіває мною,

Рухає моїм тілом і душею,

Ще один погляд на мене –

І я не витримаю цього вогню. Тіні в неоновому світлі

Ніч тільки починається, ритм хитає,

Щось у повітрі змушує мене закохатися в тебе

Саме це зараз і відбувається,

Саме це зараз і відбувається,

Саме це зараз і відбувається,

Саме це зараз і відбувається Ритм тягне мене вперед, не знаю, з чого почати

Повітря навколо тебе електризується,

І я ніколи не відчував такої насолоди,

Кожен погляд, що ти даруєш,

Кожен рух, який я відчуваю,

Я не можу чинити опір, ідеал в кожному вигині Давай приглушимо світло?

Залишимо наші страхи позаду

Зробимо помилки, поки все не стане правильним,

Віддамося повністю цій ночі?

Серцебиття заволодіває мною,

Рухає моїм тілом і душею,

Ще один погляд на мене –

І я не витримаю цього вогню. Тіні в неоновому світлі

Ніч тільки починається, ритм хитає,

Щось у повітрі змушує мене закохатися в тебе

Саме це зараз і відбувається,

Саме це зараз і відбувається,

Саме це зараз і відбувається,

Саме це зараз і відбувається Неважливо, що ти робиш, цієї ночі

Я хочу втекти з тобою, я хочу втекти з тобою

Неважливо, що ти робиш, цієї ночі

Я хочу втекти з тобою, я хочу втекти з тобою. Mamagama – Run With U на Євробаченні 2025: відео виступу представників Азербайджану Читайте також Ставки букмекерів на Євробачення 2025: яке місце прогнозують Україні Фото: скриншот з виступу Mamagama

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