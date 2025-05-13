Етюд в червоних тонах: від Бельгії на сцену Євробачення 2025 вийшов Red Sebastian

Представником Бельгії на Євробаченні 2025 став Red Sebastian — артист із потужним вокалом, харизмою та яскравим сценічним образом. Він виступив із піснею Strobe Lights у першому півфіналі конкурсу під номером 9.

Що відомо про виконавця та його конкурсну композицію – дізнайтеся у матеріалі.

Red Sebastian: біографія представників Бельгії на Євробаченні 2025

Red Sebastian (справжнє ім’я — Сеппе Герреман) народився 13 травня 1999 року в Остенде, Бельгія.

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З ранніх років займався музикою, навчався у Гентській консерваторії, а також брав участь у численних талант-шоу. У 2013 році став фіналістом Belgium’s Got Talent, а у 2023 році дійшов до фіналу Sing Again.

У 2021 році Red Sebastian випустив свій дебютний сингл Embrace Me, а згодом альбом You, що приніс йому популярність.

1 лютого 2025 року Red Sebastian переміг у бельгійському національному відборі Eurosong 2025 з піснею Strobe Light.

Red Sebastian – Strobe Lights: про що пісня

Strobe Lights — це динамічна поп-електронна композиція, що передає атмосферу нічних вечірок, яскравих емоцій та пристрасті. Пісня символізує втечу від реальності.

Сам Red Sebastian називає свою композицію клубним хітом, який має заряджати людей енергією та піднімати настрій.

Після відбору Red Sebastian написав у своєму Instagram:

– Я досі не можу в це повірити. Дякую! Це справді змінило моє життя, і я з нетерпінням чекаю можливості представити Бельгію на Євробаченні!

Red Sebastian – Strobe Lights: переклад пісні представників Бельгії Спалахи світла

Спалахи світла Спалахи світла, я втрачаю себе в твоїх очах.

В цьому серпанку із диму пливемо, як у космосі. Падаю туди, де верх – це вниз,

Кричу, але не видаю жодного звуку.

Алісо, дай мені свою руку

І відведи в країну чудес Зроби крок у дзеркало, в яскраві нові виміри,

Де не потрібні слова, щоб відчути зв’язок,

Де годинник ніколи не цокає і де кохання – це кінець.

Спустися крізь задзеркалля. Спалахи світла, я втрачаю себе в твоїх очах.

В цьому серпанку із диму ми попливемо, як у космосі

Ми так близько, ніколи не почував себе живішим.

Я потрапив у лабіринт,

І хочу в ньому залишитися. Політ глибоко під землею.

Тиша ще ніколи не була такою гучною. Зроби крок у дзеркало, в яскраві нові виміри,

Де не потрібні слова, щоб відчути зв’язок,

Де годинник ніколи не цокає і де кохання – це кінець.

Спустися крізь задзеркалля. Спалахи світла, я втрачаю себе в твоїх очах.

В цьому серпанку із диму ми попливемо, як у космосі.

Ми так близько, ніколи не почував себе живішим.

Я потрапив в лабіринт

І хочу в ньому залишитися. Тут я хочу залишитися,

Тут я хочу залишитися.

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