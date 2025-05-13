Гурт Napa з Португалії занурив Євробачення 2025 у меланхолію

Португалію на Євробаченні 2025 представив гурт Napa з піснею Deslocado. Колектив здобув перемогу на національному відборі Festival da Canсаo та виступив у першому півфіналі конкурсу 13 травня у Базелі.

Хто такі Napa: біографія представників Португалії на Євробаченні 2025

Гурт Napa раніше був відомий під назвою Men On The Couch, але змінив її, зберігши свою енергію та прагнення до створення нової музики. Учасники гурту – четверо друзів, які починали свій шлях у підвалі на острові Мадейра.

Зараз дивляться

У 2019 році гурт Napa випустив дебютний альбом Senso Comum, який привернув увагу слухачів завдяки своїм меланхолійним, але водночас драйвовим композиціям. У 2023 році гурт представив другий альбом Logo Se Vе, у якому музиканти показали більш зрілий стиль.

2024 рік став для гурту проривним – вони вирушили у свій перший національний тур, розпродавши квитки на концерти по всій країні, виступаючи у клубах, театрах і на фестивалях.

Napa – Deslocado: про що пісня представників Португалії

Назва Deslocado перекладається з португальської мови як не на своєму місці або той, хто не вписується.

Композиція Deslocado розповідає історію людини, яка почувається інакшою, ніби вона загублена серед інших. Це пісня про прийняття себе, про боротьбу з власними страхами та бажання знайти своє місце.

Музика гурту Napa наповнена меланхолією, але водночас має сильний енергетичний заряд, що робить цю композицію глибокою та виразною.

Гурт Napa – Deslocado: переклад пісні Іммігрант

Іммігрант

Рахую дні, стоячи із зібраною валізою

Накопичена туга вже майже не вміщається

Раптово я бачу сад, прямо за крилом

Мамо, подивися у вікно, я повертаюся додому

Я повертаюся додому

Я повертаюся додому

Я повертаюся додому

Незважаючи на те, як це може виглядати

Я ніколи не буду належати цьому місту

Море людей, інше сонце

Гори бетону мене нічим не хвилюють

Не кличуть мене додому

Тому що я прийшов здалеку, прийшов з середини моря

У серці океану в мене все життя

Я прокладаю свій шлях, думаючи про повернення

До свого дому, острова, світу, Мадейри

Якщо я поясню тобі слово за словом

Ти все одно не зрозумієш той біль, що мене глушить

Самотність, яка переслідує в годину від’їзду

Я ношу спокій, знаючи, що можу повернутися

Мамо, подивися у вікно, я повертаюся

Незважаючи на те, як це може виглядати

Я ніколи не буду належати цьому місту

Море людей, інше сонце

Гори бетону мене нічим не хвилюють

Не кличуть мене-

Море людей, інше сонце

Гори бетону мене нічим не хвилюють

Не кличуть мене додому.

Napa – Deslocado на Євробаченні 2025: відео виступу

Фото: скриншот із виступу NAPA – Deslocado

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