Кайл Алессандро виступив з піснею Lighter на Євробаченні 2025: чим здивував представник Норвегії

Норвегію на Євробаченні 2025 у швейцарському Базелі представив співак Кайл Алессандро. Він вийшов на міжнародну сцену з піснею Lighter у першому півфіналі під восьмим номером.

Що відомо про представника Норвегії на Євробаченні 2025 Кайла Алессандро та про що він співає на конкурсі – читайте далі у матеріалі.

Кайл Алессандро (Kyle Alessandro): біографія представника Норвегії на Євробаченні 2025

Кайл Алессандро – співак, продюсер і автор пісень – народився 10 березня 2006 року в Стейнх’єрі, Тренделаг. Займатися музикою почав ще в дитинстві. У віці 10 років він вразив глядачів і суддів на телешоу Норвегія має талант.

У 2023 році у складі гурту Umami Tsunami співак брав участь у Нацвідборі на Євробачення в Норвегії. Колектив пройшов у фінал з піснею Geronimo, однак посів там останнє місце.

У 2025 році Кайл Алессандро знову спробував свої сили у Нацвідборі, в результаті якого виборов право представляти Норвегію на міжнародному пісенному конкурсі в Базелі.

Кайл каже, що черпає натхнення для творчості в широкому спектрі музичних жанрів і культур – від Південної Америки і Японії до норвезької народної музики.

Про що пісня Кайл Алессандро – Lighter

Свою конкурсну пісню Lighter Кайл Алессандро написав і спродюсував у співпраці автором пісень і продюсером Адамом Вудсом. На створення композиції представника Норвегії надихнула його мама, яка поборола онкологію.

У рядках пісні l’ll be my own lighter (Я сам собі буду запальничкою) Кайл висловлює мантру для пошуку надії та світла навіть у важкі часи.

Кайл Алессандро – Lighter: переклад пісні Запальничка

Запальничка

Золота дівчинка, закута в кригу, із серцем темним, як ніч

Ти змусила мене приглушити своє світло, і більше нічого

Я й справді купився на твою брехню,

Зробив усе, щоб ти залишилася моєю,

Але ти лише тримала мене на гачку, і більше нічого

Десь по дорозі я втратив розум,

Мені довелося пройти сто тисяч миль,

Мені не страшно підпалити все навколо,

Я більше не впаду, я сам собі буду запальничкою

Тепер ніщо не зможе мене спалити,

Я сам собі буду запальничкою,

Я відчуваю іскру всередині себе, мені не потрібен порятунок

Ні за що, ні за що

Тому що я сам собі буду запальничкою.

Я втомився від мільйона спроб боротися, знаків

І коли всі намагалися мені сказати

Я повинен був знати, що прийшов час звільнитися.

Я спалю дотла

Твоє царство, що тримало мене в твоїй владі,

Більше нічого, більше нічого, розпалюю вогонь.

Десь по дорозі я втратив розум,

Мені довелося пройти сто тисяч миль,

Мені не страшно підпалити все навколо,

Я більше не впаду, сам собі буду запальничкою.

Тепер ніщо не зможе мене спалити,

Я сам собі буду запальничкою,

Я відчуваю іскру всередині себе, мені не потрібен порятунок

Ні за що, ні за що

Тому що я сам собі буду запальничкою.

Тиша заповнює кімнату,

І я зняв свої коштовності,

Шкода, що це все правда,

Але вогонь вже розгорається.

Кайл Алессандро – Lighter на Євробаченні 2025: відео виступу

