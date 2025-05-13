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Коли починається Євробачення 2025: дати та час проведення півфіналів і фіналу

Євробачення
Фото: Getty Images

Євробачення – це подія, на яку щороку з нетерпінням чекають мільйони людей по всьому світу. У 2025 році міжнародний пісенний конкурс відбудеться у швейцарському місті Базель.

Дати проведення Євробачення 2025 та список країн-учасниць визначені. Тож єврофани вже готуються до масштабного музичного дійства.

Коли відбудеться Євробачення 2025 – дати

Перший півфінал Євробачення 2025 відбудеться 13 травня. Другий півфінал запланований на четвер, 15 травня.

Зараз дивляться

Переможця цьогорічного конкурсу ми дізнаємося у гранд-фіналі, який пройде у суботу, 17 травня.

Загалом у Євробаченні 2025 візьмуть участь 37 країн. З кожного півфіналу далі пройде по 10 учасників. У гранд-фіналі до них приєднаються представники держав “великої п’ятірки” (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія) та країна-господарка конкурсу Швейцарія.

О котрій починається Євробачення 2025

Якщо ви шукаєте, о котрій починається Євробачення, то запамʼятати це дуже легко – усі трансляції стартують в один і той самий час.

Так, перший півфінал Євробачення 2025 розпочнеться у вівторок, 13 травня, о 22:00 за київським часом

Другий півфінал шоу відбудеться у четвер, 15 травня, також о 22:00.

Фінал конкурсу Євробачення 2025 запланований на суботу, 17 травня. Він теж стартує о 22:00.

Україну в Базелі представлятиме гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Колектив вийде на сцену Євробачення 2025 у першому півф​іналі під номером 5.

Нещодавно Ziferblat розповідали про підготовку конкурсного номеру. Музиканти запевнили, що їхній виступ буде “кардинально іншим” порівняно з тим, що глядачі бачили під час Нацвідбору.

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