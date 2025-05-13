Квитки на Євробачення 2025: ціни, де купити і що потрібно знати

У швейцарському Базелі стартував перший півфінал Євробачення 2025. Основні партії квитків на шоу були розкуплені ще під час перших хвиль продажу, але глядачі все ще мають шанс потрапити на конкурс – через офіційну платформу перепродажу.

Розповідаємо, скільки коштують квитки, як їх придбати та які є ризики при купівлі з рук.

Скільки коштують квитки на Євробачення 2025

Ціна залежить від типу шоу та обраного місця у залі.

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Найдешевші квитки на репетиційні шоу стартували від 10 швейцарських франків (460 грн).

Квитки на півфінали 13 і 15 травня – до 270 франків (12,3 тис. грн) за місце у фан-зоні.

Найдорожчі – на фінал 17 травня: фан-зона – 350 франків (16 тис. грн), сидячі місця 1-ї категорії – 330 франків (15 тис. грн).

Основні категорії квитків:

фан-зона –стоячі місця біля сцени;

сидячі місця (3 цінові категорії);

місця з обмеженим оглядом;

місця для людей з інвалідністю.

Як купити квитки на Євробачення 2025

Офіційним продавцем є швейцарська платформа Ticketcorner. Основні хвилі продажу відбулися 29 січня та 27 березня, і квитки були розкуплені за лічені хвилини. Купівля була доступна лише після попередньої реєстрації.

Наразі єдиний спосіб купити квитки – через офіційну платформу перепродажу Ticketcorner fanSALE. Тут можна придбати квитки за номінальною вартістю від тих, хто не зможе бути присутнім на шоу.

На одне замовлення можна купити до чотирьох квитків.

Що потрібно знати про перепродаж квитків

Організатори попереджають, що купувати квитки варто тільки через офіційний сайт Ticketcorner або через платформу перепродажу fanSALE.

Придбання квитків на сторонніх платформах або з рук може призвести до шахрайства – такі квитки можуть бути недійсними. Купівля ж через fanSALE гарантує справжність квитка і захист від переплат.

Нагадаємо, що Україну на Євробаченні 2025 у Базелі представив гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray, що вийде на конкурсну сцену у першому півфіналі під п’ятим номером.

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