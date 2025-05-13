Після співпраці з росіянами: скандальний Tommy Cash заявив, що хоче відвідати Україну

Представник Естонії на Євробаченні 2025 Tommy Cash, який оскандалився через співпрацю з росіянами, заявив, що хоче приїхати до України.

Tommy Cash зробив заяву про Україну

Під час розмови з українською журналісткою артист зазначив, що “не може дочекатися” повернення в Україну. За словами Tommy Cash, він дуже любить Одесу. Представник Естонії назвав це місто “українською Барселоною”.

– Привіт Україні! Я бачив, що Macchiato дуже активно слухають українці. Це божевілля! Я дуже хочу до України. Ми були в турі, і я так люблю Одесу. Особливо влітку. Це як українська Барселона. Не можу дочекатися повернення туди, – сказав Tommy Cash.

Зазначимо, що співак неодноразово співпрацював із російськими артистами, а у своїй творчості використовує мову країни-агресора.

Зараз дивляться

Нещодавно Tommy Cash разом із нідерландським репером Йостом Кляйном випустив трек, в якому артисти заявили, що “хочуть миру”, а також мають бажання “полетіти до Києва і поїхати до Москви”.

Окрім цього, постановкою виступу Tommy Cash для Євробачення 2025 займається росіянка Аліна Пязок. А кліп на конкурсний трек Espresso Macchiato знімала команда українців та росіян.

Фото: скриншот із кліпу Tommy Cash – Espresso Macchiato

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.