Поза конкурсом: Італію на Євробаченні 2025 представив глем-рокер Лучіо Корсі
Італію на Євробаченні 2025 у Базелі 13 травня у першому півфіналі представив Лучіо Корсі (Lucio Corsi). Співак отримав це право після того, як переможець фестивалю Санремо Olly відмовився від участі у конкурсі через концертний тур. Корсі, який посів друге місце з піснею Volevo essere un duro, офіційно підтверджений як представник країни.
Нагадуємо, що Італія є однією з країн Великої п’ятірки, тому її представник Лучіо Корсі автоматично потрапляє до фіналу Євробачення 2025.
Lucio Corsi (Лучіо Корсі): біографія представника Італії на Євробаченні 2025
Лучіо Корсі – 31-річний співак і автор пісень із Тоскани, відомий своєю унікальною музичною стилістикою, що поєднує глем-рок із сюрреалістичними текстами. Його творчий шлях розпочався ще в юному віці. Після школи він переїхав до Мілану, де випустив свої перші мініальбоми Vetulonia Dakar і Altalena Boy.
У 2017 році Корсі випустив концептуальний альбом Bestiario musicale, присвячений тваринам його рідного регіону, а в 2023 році – альбом La gente che sogna. Його хіт Tu Sei Il Mattino став саундтреком до серіалу Життя Карло (Vita da Carlo) на Paramount+.
Лучіо Корсі – Volevo essere un duro: про що пісня
Композиція Volevo essere un duro розкриває історію людини, яка прагне мати сильний вигляд, але насправді відчуває сумніви та невпевненість. Вона передає внутрішню боротьбу між зовнішнім образом і справжніми емоціями. Сам Лучіо Корсі зазначає, що ця пісня для нього дуже особиста і відображає його життєвий досвід.
Лучіо Корсі – Volevo essere un duro: переклад пісні Я хотів бути крутим
Я хотів бути крутим
Я хотів бути крутим
Якому байдуже до майбутнього
Роботом, борцем сумо
Дрібним дилером у втечі від вовкодава
На вокзалі Болоньї
Куркою, що несе золоті яйця
Але я ніхто
Я не народився з обличчям суворого
Я навіть боюся темряви
Якщо б’юся, то програю
Тож мені підфарбовують очі чорним
Але я ніколи не втрачав часу
Це він мене залишив позаду
Жити життя – це гра для дітей
Так казала мама, а я падав з дерев
Який же жорстокий світ для звичайних людей
У яких мало любові навколо або надто темні окуляри
Я хотів бути крутим
Якому байдуже до майбутнього, ні
Роботом, чемпіоном у змаганні з плювків,
Кишеньковим злодієм, що чекає в темряві,
Королем Порта Портезе
Сорокою-злодійкою, що краде твою віру
Жити життя – це гра для дітей
Так казала мама, а я падав з дерев
Як же жорстокий світ для звичайних людей
У яких мало любові навколо або надто темні окуляри
Я хотів бути крутим
Але я ніхто
Білий пояс з дзюдо
Замість зірки – чхання
Соняхи в окулярах сказали мені: Обережно зі світлом
І що місяці без кратерів – це обман
Бо врешті-решт немає сенсу тікати від своїх страхів
Жити життя – це гра для дітей
Я, я хотів бути крутим
Але я ніхто
Я – лише Лучіо
Я – лише Лучіо
Lucio Corsi – Volevo essere un duro на Євробаченні 2025: відео виступу
Фото: скриншот із відео виступу Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro