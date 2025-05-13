Шансон від представниці Швейцарії: Зої Ме зачарувала глядачів Євробачення 2025

Швейцарію на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2025 представила Зої Ме (Zoë Më). Співачка родом із Базеля вийшла на сцену рідного міста з піснею Voyage.

Що відомо про представницю Швейцарії Зої Ме та про що вона співатиме на Євробаченні 2025 – читайте далі у матеріалі.

Хто така Зої Ме: біографія представниці Швейцарії на Євробаченні 2025

Зої Ме (справжнє ім’я – Зої Аніна Кресслер) народилася 6 жовтня 2000 року у Базелі. Згодом вона жила в Німеччині, а в 2009 році переїхала з родиною до швейцарського міста Фрібур, де живе і зараз.

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Зої почала займатися музикою у віці 10 років. У 2020-му співачка випустила свій перший альбом — Momoko, до якого увійшло 10 пісень. У 2024 році Зої здобула нагороди SRF 3 Best Talent і RTS Artiste Radar.

Артистка співає німецькою та французькою мовами. Після випуску мініальбому Dorienne Gris її запросили виступити на престижних фестивалях Montreux Jazz Festival і Luzern Live.

Зої Ме описує себе як “маленьку фею”, глибоко пов’язану з двома культурами. У свої творчості співачка поєднує поетичний поп із “шансоном”.

– Представляти Швейцарію на Євробаченні, коли ми приймаємо конкурс, – це величезна честь і сюрреалістичний досвід. Я родом із Базеля, тут живуть мої бабуся і дідусь. Це момент замикання кола, як у казці, – так прокоментувала артистка участь в конкурсі.

Зазначимо, що Швейцарія є країною-господаркою Євробачення 2025, тож Зої Ме автоматично потрапляє до фіналу конкурсу, який відбудеться 17 травня. Також вона вийде на сцену з піснею Voyage у першому півфіналі (13 травня).

Про що пісня Зої Ме – Voyage

У пісні Voyage, що в перекладі з французької означає “подорож”, Зої Ме запрошує слухачів поглянути на своє життя з більшою людяністю, відкритістю та співчуттям.

Композицію описують як музичні обійми та простягнуту руку. Вона заохочує нас зустріти ненависть з любов’ю, дозволити ніжність і визнати красу моменту. Voyage була написана як нагадування про те, що люди стають кращою версією себе, коли до них ставляться зі співчуттям і турботою. Зої Ме співає про те, що квіти стають красивішими, коли їх поливають, а не зрізають.

Музику і слова Voyage написала сама Зої Ме разом з Емілі Міддлмас і Томом Оелером.

Zoë Më (Зої Ме) – Voyage: переклад пісні Подорож

Подорож

Щирими очима я пізнаю світ

Так наївно, що це бентежить

Демонів ночі,

Ммм-ммм.

Ти розкидаєшся словами, що душать мене,

Але що б не трапилося, я буду засинати

Поруч з тобою цієї ночі,

Ммм-ммм.

Одного разу ти зрозумієш,

Що квіти стають красивішими,

якщо їх поливати,

А ти зривав мене стільки разів.

Якщо хочеш, я вирушу

За тобою, влаштуємо подорож,

Влаштуємо подорож, подорож,

Влаштуємо подорож разом з тобою.

Дозволь мені любити тебе, навіть якщо ти не любиш мене,

Я потону в твоїх сльозах,

Розділю твоє почуття смутку,

Ти пожираєш мене поглядом,

Але що б не сталося, я не перестану

Співати для тебе.

Одного разу ти зрозумієш,

Що квіти стають красивішими,

Якщо їх поливати,

А ти зривав мене стільки разів.

Якщо хочеш, я вирушу

За тобою, влаштуємо подорож,

Влаштуємо подорож, подорож,

Влаштуємо подорож разом з тобою.

Вирушай, вирушай у подорож,

Вирушай, вирушай, вирушай у подорож,

Вирушай, вирушай у подорож

Зі мною.

Вирушай, вирушай у подорож,

Вирушай, вирушай у подорож,

Вирушай, вирушай у подорож

Зі мною, зі мною.

Якщо хочеш, я вирушу

За тобою, влаштуємо подорож,

Влаштуємо подорож, подорож

Влаштуємо подорож разом з тобою.

Zoë Më – Voyage на Євробаченні 2025: відео виступу

Фото: скриншот із виступу Зої Ме – Voyage

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