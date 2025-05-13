Шансон від представниці Швейцарії: Зої Ме зачарувала глядачів Євробачення 2025
Швейцарію на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2025 представила Зої Ме (Zoë Më). Співачка родом із Базеля вийшла на сцену рідного міста з піснею Voyage.
Що відомо про представницю Швейцарії Зої Ме та про що вона співатиме на Євробаченні 2025 – читайте далі у матеріалі.
Хто така Зої Ме: біографія представниці Швейцарії на Євробаченні 2025
Зої Ме (справжнє ім’я – Зої Аніна Кресслер) народилася 6 жовтня 2000 року у Базелі. Згодом вона жила в Німеччині, а в 2009 році переїхала з родиною до швейцарського міста Фрібур, де живе і зараз.
Зої почала займатися музикою у віці 10 років. У 2020-му співачка випустила свій перший альбом — Momoko, до якого увійшло 10 пісень. У 2024 році Зої здобула нагороди SRF 3 Best Talent і RTS Artiste Radar.
Артистка співає німецькою та французькою мовами. Після випуску мініальбому Dorienne Gris її запросили виступити на престижних фестивалях Montreux Jazz Festival і Luzern Live.
Зої Ме описує себе як “маленьку фею”, глибоко пов’язану з двома культурами. У свої творчості співачка поєднує поетичний поп із “шансоном”.
– Представляти Швейцарію на Євробаченні, коли ми приймаємо конкурс, – це величезна честь і сюрреалістичний досвід. Я родом із Базеля, тут живуть мої бабуся і дідусь. Це момент замикання кола, як у казці, – так прокоментувала артистка участь в конкурсі.
Зазначимо, що Швейцарія є країною-господаркою Євробачення 2025, тож Зої Ме автоматично потрапляє до фіналу конкурсу, який відбудеться 17 травня. Також вона вийде на сцену з піснею Voyage у першому півфіналі (13 травня).
Про що пісня Зої Ме – Voyage
У пісні Voyage, що в перекладі з французької означає “подорож”, Зої Ме запрошує слухачів поглянути на своє життя з більшою людяністю, відкритістю та співчуттям.
Композицію описують як музичні обійми та простягнуту руку. Вона заохочує нас зустріти ненависть з любов’ю, дозволити ніжність і визнати красу моменту. Voyage була написана як нагадування про те, що люди стають кращою версією себе, коли до них ставляться зі співчуттям і турботою. Зої Ме співає про те, що квіти стають красивішими, коли їх поливають, а не зрізають.
Музику і слова Voyage написала сама Зої Ме разом з Емілі Міддлмас і Томом Оелером.
Zoë Më (Зої Ме) – Voyage: переклад пісні Подорож
Подорож
Щирими очима я пізнаю світ
Так наївно, що це бентежить
Демонів ночі,
Ммм-ммм.
Ти розкидаєшся словами, що душать мене,
Але що б не трапилося, я буду засинати
Поруч з тобою цієї ночі,
Ммм-ммм.
Одного разу ти зрозумієш,
Що квіти стають красивішими,
якщо їх поливати,
А ти зривав мене стільки разів.
Якщо хочеш, я вирушу
За тобою, влаштуємо подорож,
Влаштуємо подорож, подорож,
Влаштуємо подорож разом з тобою.
Дозволь мені любити тебе, навіть якщо ти не любиш мене,
Я потону в твоїх сльозах,
Розділю твоє почуття смутку,
Ти пожираєш мене поглядом,
Але що б не сталося, я не перестану
Співати для тебе.
Одного разу ти зрозумієш,
Що квіти стають красивішими,
Якщо їх поливати,
А ти зривав мене стільки разів.
Якщо хочеш, я вирушу
За тобою, влаштуємо подорож,
Влаштуємо подорож, подорож,
Влаштуємо подорож разом з тобою.
Вирушай, вирушай у подорож,
Вирушай, вирушай, вирушай у подорож,
Вирушай, вирушай у подорож
Зі мною.
Вирушай, вирушай у подорож,
Вирушай, вирушай у подорож,
Вирушай, вирушай у подорож
Зі мною, зі мною.
Якщо хочеш, я вирушу
За тобою, влаштуємо подорож,
Влаштуємо подорож, подорож
Влаштуємо подорож разом з тобою.
Zoë Më – Voyage на Євробаченні 2025: відео виступу
Фото: скриншот із виступу Зої Ме – Voyage