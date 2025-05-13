Як проголосувати на Євробаченні 2025: способи підтримати свого фаворита

Півфінали Євробачення 2025 відбудуться 13 і 15 травня, а фінал — 17 травня. Глядачі можуть підтримати улюблених виконавців своїми голосами.

Факти ICTV дізнавалися, як проголосувати на Євробаченні 2025.

Євробачення 2025: як проголосувати, правила

Правила голосування на Євробаченні 2025 визначені Європейською мовною спілкою та складаються з двох етапів:

Зараз дивляться

голосування глядачів;

оцінювання професійного журі.

Глядачі країн-учасниць можуть голосувати за вподобані виступи через SMS, офіційний додаток або сайт, тоді як національні журі присуджують бали окремо.

Водночас не дозволяється голосувати за представника своєї країни — наприклад, українці не можуть підтримати Україну жодним із доступних способів.

Українські глядачі можуть голосувати в півфіналі, де виступає представник України — 13 травня, а також під час фіналу. Але українці в межах країни не можуть віддати голос за власного представника — гурт Ziferblat.

Нижче на фото вказані номери телефонів, на які можна телефонувати для того, щоб віддати свій голос за Україну. Також зазначено номери, на які можна відправляти СМС, щоб підтримати улюбленого виконавця.

Проте люди, що перебувають за кордоном і користуються послугами іноземних мобільних операторів, мають можливість підтримати гурт. Для цього слід проголосувати за номер через місцевий телефон або онлайн.

Жителі Великої п’ятірки (Німеччина, Франція, Іспанія, Італія, Велика Британія) і Швейцарії можуть голосувати в обох півфіналах.

Допускається до 20 голосів за різних артистів або за одного й того ж.

Євробачення 2025: як голосувати через застосунок

Офіційний застосунок Євробачення доступний для Android, iOS і Windows. З його допомогою глядачі країн-учасниць можуть голосувати за артистів. Як бонус — персональне відеозвернення від виконавців, за яких проголосували.

Євробачення 2025: як проголосувати через SMS

Учасники з країн, що беруть участь, можуть надсилати голоси за допомогою телефонного дзвінка або SMS. Потрібні номери з’являтимуться на екрані під час трансляції у кожній країні.

Як голосувати на Євробаченні 2025 через сайт та коли це можна зробити

Вебсайт esc.vote дає змогу проголосувати онлайн — він буде активним у дні прямих ефірів.

Голосування відкривається після виступу останнього учасника і триває кілька хвилин.

Як підтримати Україну

Ви можете голосувати за Україну, якщо перебуваєте у країні, яка бере участь у тому ж півфіналі, що й Україна, або у Гранд-фіналі. Але ви не можете голосувати за країну, в якій перебуваєте. Сьогодні, 13 травня 2025 року, Україна виступатиме у Першому півфіналі Євробачення під номером 5.

Якщо ви перебуваєте в країні, яка взагалі не бере участі в конкурсі, вже зараз можете проголосувати за Україну — гурт Ziferblat, який виступить п’ятим у першому півфіналі. Голосуйте через офіційний додаток Eurovision або на сайті www.esc.vote.

Для країн-учасниць, лінії для голосування відкриваються після виконання всіх пісень у півфіналі і закриваються через короткий проміжок часу (зазвичай 10-15 хвилин). Уважно стежте за оголошеннями під час трансляції.

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Фото: Колаж Факти ICTV

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