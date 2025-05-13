Ziferblat на Євробаченні 2025: що відомо про представників України і їхню пісню Bird of Pray

Україну на Євробаченні 2025 в Базелі представлятиме гурт Ziferblat. Музиканти вийдуть на міжнародну сцену з піснею Bird of Pray у першому півфіналі під п’ятим номером, 13 травня.

Що відомо про представників України на Євробаченні 2025 Ziferblat та про що їхній конкурсний трек – читайте далі в матеріалі.

Хто такі Ziferblat: біографія представників України на Євробаченні 2025

Гурт Ziferblat був створений у 2015 році. Наразі до складу колективу входять троє учасників: Даниїл Лещинський (соліст), Валентин Лещинський (гітарист) і Федір Ходаков (барабанщик).

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У 2017 році музиканти випустили свій перший мініальбом Кіносеанс. У 2019-му вони взяли участь у шоу Х-Фактор, де заспівали трек Вночі. Артисти отримати три “так” від суддів і пройшли до тренувального табору.

У жовтні 2022 року Ziferblat увійшов до лонгліста Нацвідбору на Євробачення 2023, але до десятки фіналістів музиканти не потрапили.

Свій перший студійний альбом Перетворення, до якого увійшло 13 пісень, Ziferblat випустив у квітні 2023 року. Концепція альбому полягає в тому, що він показує становлення артистів з підліткового віку до дорослого життя.

У 2024 році учасники Ziferblat вдруге спробували свої сили у Нацвідборі на Євробачення. Музиканти виступали з піснею Place I Call Home, однак у фіналі зайняли 2-ге місце, поступившись дуету Alyona Alyona і Jerry Heil.

З третьої спроби Ziferblat вдалося вибороти право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2025 у швейцарському Базелі. Артисти виступатимуть у першому півфіналі конкурсу, який відбудеться 13 травня.

Ziferblat – Bird of Pray: про що пісня

Bird of Pray – це пісня про надію і про те, що після темних часів завжди настають світлі. За словами учасників Ziferblat, їхня композиція розповідає історію українців, яких розлучила війна, особливо після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Трек написаний англійською і українською мовами. Центральним символом й образом композиції є пташка, яка уособлює відродження, свободу та сподівання на нові зміни. Вона постає як провісниця весни та втілення ідеї життєвої циклічності.

У пісні Bird of Pray переплітаються туга за домом, біль утрати та водночас молитва, передана через образ пташки, покликаної донести послання туди, де ще не згасли світло й надія.

Переклад пісні Ziferblat – Bird of Pray

Зайде-зайдеш і до мене, моя пташка

Крилами пісня злітає важка

Серденько серце кохане, не турбуйся

Доля довірила світ останнім із нас

Я світла шукаю, гори зверну

І я кличу тебе

Лети, пташко

Я благаю тебе

Благаю тебе, будь ласка, просто

Живи, поділи

Моє серцем з тим, хто

Дбає про мене і мою маленьку молитовну пташку

Вертай-вертайся додому, рідна стежка

Спів перелітних пташок народить весну

Я кличу тебе

Лети, пташко

Я благаю тебе

Благаю тебе, просто

Дбай про мене і мою маленьку пташку

Лети, наче пташка

Куди ти йдеш?

Я благаю тебе, будь ласка, просто живи

Поділи моє серце з тим, хто

Лети, пташко

Я благаю тебе

Благаю тебе, будь ласка, просто

Живи, поділи

Моє серце з тим, хто

Дбає про мене і мою маленьку молитовну пташку.

Ziferblat – Bird of Pray на Євробаченні 2025: відео виступу

Фото: Ziferblat

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