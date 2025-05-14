Час діяти: Де Ніро з головної сцени Канн закликав протистояти Трампу

Відкриття 78-го Каннського кінофестивалю супроводжувалося політичними заявами, протестами та зірковими промовами, серед яких найбільшу увагу привернув виступ актора Роберта Де Ніро.

У своїй промові він різко висловився проти Дональда Трампа, назвавши його “філістимським президентом Америки”. На думку знаменитості, лідер США зневажає культуру, мистецтво, духовні цінності, має вузький світогляд і мислить суто матеріально.

Заява Роберта Де Ніро в Каннах

Американський актор прибув до Канн, щоб отримати почесну Золоту пальмову гілку з рук Леонардо Ді Капріо. Під час церемонії вручення Де Ніро виступив із палким зверненням до публіки.

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– Ми повинні діяти вже зараз. Без насильства, але з великою пристрастю і рішучістю. Настав час об’єднуватися, протестувати, і, звісно, голосувати. Цієї ночі і впродовж наступних 11 днів ми показуємо нашу силу та відданість, святкуючи мистецтво на цьому славетному фестивалі, – заявив актор.

Його слова прозвучали на тлі заяви Трампа про запровадження 100% мит на фільми, зняті за межами США. Хоча пізніше політик дав задню, цей крок уже викликав занепокоєння в кіноіндустрії, особливо серед продюсерів, які залежать від міжнародного фінансування.

Політичні меседжі звучали й з вуст інших зірок. Журі фестивалю очолює французька акторка Жюльєт Бінош, яка у своїй вступній промові торкнулася тем війни, змін клімату та насильства. Серед гостей були Квентін Тарантіно, Шон Бейкер, Джулія Гарнер, Єва Лонгорія, Гайді Клум.

Цьогорічна програма Канн охоплює широкий спектр жанрів – від авторського кіно до великих студійних проєктів.

Джерело : Variety

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