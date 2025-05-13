Хто не пройшов у фінал Євробачення 2025 – результати першого півфіналу

У Базелі 13 травня завершився перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2025.

За підсумками голосування, десять учасників отримали шанс продовжити боротьбу в гранд-фіналі. Ще п’ятеро – завершили свій шлях на цьогорічному конкурсі.

Хто з країн не пройшов до фіналу Євробачення 2025

На сцену шоу в першому півфіналі вийшли представники 15 країн, зокрема й Україна. Нашу країну цього року представляє гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

Зараз дивляться

Також 13 травня єврофани побачили номери від представників Ісландії, Польщі, Словенії, Естонії, Швеції, Португалії, Норвегії, Бельгії, Азербайджану, Сан-Марино, Албанії, Нідерландів, Хорватії та Кіпру.

До цього переліку також приєдналися три країни, які автоматично проходять до фіналу. Йдеться про учасників Великої п’ятірки Італію та Іспанію, а також Швейцарію, яка цього року приймає Євробачення. Вони виступили під час першого півфіналу поза конкурсом.

За регламентом, із 15 учасників лише десять пройшли до фіналу Євробачення 2025, який відбудеться в суботу, 17 травня. Тож у статус глядачів переходять такі країни та їхні представники:

Словенія – Klemen, How Much Time Do We Have Left?

Бельгія – Red Sebastian, Strobe Lights

Азербайджан – Mamagama, Run with U

Хорватія – Марко Бошняк, Poison Cake

Кіпр – Тео Еван, Shh

Нагадаємо, що вже в четвер, 15 травня, відбудеться другий півфінал Євробачення 2025, де ми побачимо номери інших учасників конкурсу та виступи представників Великої Британії, Франції та Німеччини, які також входять до складу країн Великої п’ятірки.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.