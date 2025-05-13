Хто не пройшов у фінал Євробачення 2025 – результати першого півфіналу
У Базелі 13 травня завершився перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2025.
За підсумками голосування, десять учасників отримали шанс продовжити боротьбу в гранд-фіналі. Ще п’ятеро – завершили свій шлях на цьогорічному конкурсі.
Хто з країн не пройшов до фіналу Євробачення 2025
На сцену шоу в першому півфіналі вийшли представники 15 країн, зокрема й Україна. Нашу країну цього року представляє гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.
Також 13 травня єврофани побачили номери від представників Ісландії, Польщі, Словенії, Естонії, Швеції, Португалії, Норвегії, Бельгії, Азербайджану, Сан-Марино, Албанії, Нідерландів, Хорватії та Кіпру.
До цього переліку також приєдналися три країни, які автоматично проходять до фіналу. Йдеться про учасників Великої п’ятірки Італію та Іспанію, а також Швейцарію, яка цього року приймає Євробачення. Вони виступили під час першого півфіналу поза конкурсом.
За регламентом, із 15 учасників лише десять пройшли до фіналу Євробачення 2025, який відбудеться в суботу, 17 травня. Тож у статус глядачів переходять такі країни та їхні представники:
- Словенія – Klemen, How Much Time Do We Have Left?
- Бельгія – Red Sebastian, Strobe Lights
- Азербайджан – Mamagama, Run with U
- Хорватія – Марко Бошняк, Poison Cake
- Кіпр – Тео Еван, Shh
Нагадаємо, що вже в четвер, 15 травня, відбудеться другий півфінал Євробачення 2025, де ми побачимо номери інших учасників конкурсу та виступи представників Великої Британії, Франції та Німеччини, які також входять до складу країн Великої п’ятірки.