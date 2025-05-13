Інтрига та напруга: чи пройшла Україна у фінал Євробачення 2025
Український гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray пройшов до фіналу міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2025.
За результатами глядацького голосування під час першого півфіналу, який відбувся 13 травня у швейцарському Базелі, Україна увійшла до числа країн, які виступлять у гранд-фіналі.
Чи пройшла Україна у фінал Євробачення 2025
Цьогоріч організатори шоу змінили правила оголошення конкурсантів. Згідно з нововведенням, поки ведучі оголошували дев’ятьох із десятьох фіналістів, глядачі бачили на екрані представників одразу трьох країн, але у фінал проходив лише хтось один з них.
Оголошення десятого фіналіста Євробачення 2025 повернуло глядачів до класики. Його ведучі називали у звичному форматі – з затяжною паузою для інтриги.
Так сталося, що ця пауза припала на невідомість для шести країн, серед яких була й Україна. Після глядачі казали, що в них “ледь інсульт не стався”, поки ведучі тягнули час. На радість фанатам десятим фіналістом став саме гурт Ziferblat.
– Друзі, ми вийшли у фінал! Дуже дякуємо за вашу підтримку і віру в нас, – написали музиканти у сториз.
Цьогорічний виступ гурту Ziferblat став результатом масштабної підготовки: номер оновили, змінили сценографію, додали димові ефекти, феєрверки, а також нову хореографію. Візуальне рішення створила режисерка Марія Коростельова, а сценічні костюми у стилі 1970-х – дизайнер Іван Фролов.
Гранд-фінал Євробачення 2025 відбудеться у суботу, 17 травня, у концертному залі Санкт-Якоб Холі в Базелі.