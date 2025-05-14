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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя

У зірки Венома Тома Гарді серйозні проблеми зі здоровʼям: Все розвалюється

Том Гарді
Фото: Depositphotos

Британський актор Том Гарді, відомий за ролями у фільмах Веном та Шалений Макс, зізнався, що зіткнувся з низкою хронічних травм і хвороб.

У відвертому інтерв’ю 47-річний актор назвав своє теперішнє фізичне самопочуття “катастрофою”.

Том Гарді зізнався у поганому здоровʼї

Зірка поділився, що переніс дві операції на колінах. У нього також є грижа міжхребцевого диска, ішіас, запалення зв’язок у стегні та плантарний фасциїт – захворювання стопи, яке викликає сильний біль під час ходьби.

Зараз дивляться

 – Все розвалюється, і краще вже не буде, – визнав актор.

Том Гарді не виключає, що в майбутньому спробує лікування стовбуровими клітинами, якщо це буде виправданим кроком, який схвалять лікарі. Також він згадав про альтернативні методи, як-от індивідуально підібрані гомеопатичні настоянки.

Попри погіршення здоров’я, актор продовжує займатися спортом. Зокрема, бразильським джиу-джитсу, у якому вже здобув фіолетовий пояс.

– Я пробував бокс і намагався “бути мужиком”. Але зрештою зрозумів, що завжди знайдеться хтось сильніший. Це принизливо, але корисно, – визнав він.

Том Гарді вважає, що саме роки інтенсивних фізичних навантажень врешті далися взнаки. Втім, він зберігає самоіронію та бойовий настрій.

Раніше стало відомо, що стан британського співака Елтона Джона настільки погіршився, що він був змушений змінити свій підпис під час роздачі автографів.

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Джерело: PageSix
Том Харді
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