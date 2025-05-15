Де дивитися трансляцію другого півфіналу Євробачення 2025 онлайн

Євробачення 2025 — одна з найочікуваніших музичних подій року. Конкурс традиційно об’єднує мільйони глядачів по всьому світу, і в 2025 році він обіцяє бути ще яскравішим та видовищнішим. Особливий інтерес викликає другий півфінал Євробачення 2025, який визначить остаточний склад учасників фіналу.

Де дивитися трансляцію Євробачення 2025 онлайн та як знайти повне відео, читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Коли відбудеться другий півфінал Євробачення 2025

Другий півфінал Євробачення 2025 запланований на 15 травня, за кілька днів до гранд-фіналу. Саме під час цього шоу вирішиться, хто отримає останні місця у фіналі та продовжить боротьбу за перемогу.

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Євробачення 2025 онлайн-трансляція: де дивитися

Півфінал Євробачення 2025 пройде в швейцарському місті Базель, на арені St. Jakobshalle. Швейцарія отримала право на проведення конкурсу після перемоги співака Nemo в 2024 році з піснею The Code.

Це вже третій раз, коли країна приймає конкурс: раніше це було в Лугано (1956) та Лозанні (1989). St. Jakobshalle — велика багатофункціональна арена, яка вміщує понад 12 тисяч глядачів.

Онлайн-трансляцію Євробачення 2025 можна подивитися на декількох платформах:

Eurovision Song Contest Офіційний YouTube-канал– транслює Євробачення 2025 онлайн з оригінальним коментуванням англійською мовою.

Суспільне Культура – надає Євробачення 2025 трансляцію онлайн українською мовою, включно з усіма півфіналами та фіналом.

eurovision.tv Офіційний сайт– забезпечує доступ до онлайн-трансляції другого півфіналу Євробачення 2025 у прямому ефірі.

Другий півфінал Євробачення 2025, онлайн-трансляція буде доступна з коментарями українських ведучих на платформах Суспільного. Якщо ж ви хочете почути оригінальні коментарі — обирайте YouTube .

Якість зображення та стабільність трансляції можуть відрізнятися в залежності від платформи.

Євробачення 2025: онлайн-трансляція повне відео

Для тих, хто не встиг подивитися прямий ефір, буде доступне повне відео другого півфіналу Євробачення 2025. Його можна буде переглянути:

На офіційному YouTube-каналі Eurovision через кілька годин після завершення шоу.

У записі на платформах Суспільного.

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