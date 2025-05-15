Після виступу Франції на Євробаченні 2025 довелося прибирати сцену – що сталося

Францію на Євробаченні 2025 представила співачка і акторка Луан Емера з піснею Maman. Вона вийде на міжнародну сцену в Базелі у гранд-фіналі, який відбудеться у суботу, 17 травня.

Під час номера про піски часу довелося вивести ведучих з пилососами, що прибирали сцену.

Що відомо про представницю Франції на Євробаченні 2025 Луан Емеру та про що її конкурсний трек – читайте далі у матеріалі.

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Хто така Луан Емера: біографія представниці Франції на Євробаченні 2025

Луан Емера (справжнє ім’я – Анн Пешер) народилася у французькому місті Енен-Бомон 26 листопада 1996 року. Її кар’єра почала стрімко розвиватися у 2013 році, коли вона взяла участь у вокальному талант-шоу The Voice і дійшла до півфіналу.

Після цього Луан запросили знятися у фільмі Сім’я Бельє – вона зіграла роль 16-річної Паули, яка є єдиною людиною в сім’ї, що чує глухих людей. У стрічці співачка виконала низку пісень Мішеля Сарду, зокрема Je vole. За цю роль Луан відзначили як найперспективнішу акторку на церемонії вручення кінопремії Сезар 2015.

12 березня 2025 року вийшов дебютний студійний альбом співачки Chambre. Робота увінчалася успіхом, а сингл Avenir очолив французькі чарти.

Зазначимо, що Франція входить до країн Великої п’ятірки, тож Луан Емера автоматично потрапляє до фіналу Євробачення 2025. Але вона також вийде на сцену з піснею Maman у другому півфіналі (15 травня) – між виступами країн-учасниць.

Про що пісня Луан Емери – Maman

Конкурсний трек для Євробачення 2025 Луан написала у співпраці з французьким продюсером Тристаном Сальваті. Maman – це зворушлива пісня, в якій артистка описує подорож всього свого життя: шлях дитини, що стала жінкою, дочки, яка перетворилася на матір.

Луан представила композицію Maman 15 березня 2025 року на заключному регбійному матчі Турніру шести націй Франція – Шотландія. Виступ відбувся на 80-тисячному стадіоні Стад-де-Франс.

Луан Емера – Maman: переклад пісні Мама

Мама

Більше ніяких коханців

Більше ніяких ліжок

Врешті-решт, ти бачиш

Я налагодила своє життя

Але порожнеча велика

Питань також багато

Як ти там?

Чи бачиш усе, що тут відбувається?

Я дуже змінилася

Я виросла

Від тебе я зберегла

Усе, що робить мене тією, хто я є

Тепер мені краще, і я знаю, куди йду в житті

Я перестала рахувати роки

І якщо раніше я мріяла зупинити час

То тепер вже мене називають “мама”

Мама, мама, мама

Я знайшла кохання

Незабутнє

Знаєш, справжнє, “назавжди”

Навіть коли час летить

Коли він тримає мене за руку

Я більше нічого не боюся

І це нагадує мені про те

Як за руку мене тримала ти

Тепер мені краще, і я знаю, куди йду в житті

Я перестала рахувати роки

І якщо раніше я мріяла зупинити час

То тепер вже мене називають “мама”

Мама, мама, мама

Мама, мама, мама

Тепер мені краще, і я знаю, куди йду в житті

Я перестала рахувати роки

І якщо раніше я мріяла зупинити час

То тепер вже мене називають “мама”

Мама, мама, мама

Мама, мама

Раніше я мріяла зупинити час

Тепер мене називають

Мама.

Луан Емера – Maman на Євробаченні 2025: відео виступу

Фото: відео з виступу Луан Емери

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