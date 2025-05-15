Розкута та неприборкана: Еріка Вікман з Фінляндії запалила на Євробаченні 2025

Представницею Фінляндії на пісенному конкурсі Євробачення 2025 стала Еріка Вікман із піснею Ich Komme. Це перша за тривалий час сольна виконавиця, яка представила країну на цьому престижному конкурсі. Вона закрила другий півфінал.

Хто така Еріка Вікман: біографія представниці Фінляндії на Євробаченні 2025

Еріка Вікман, співачка та авторка пісень, народилася 20 лютого 1993 року в місті Тампере, Фінляндія. Вона почала свою кар’єру в жанрі фінського танго та стала переможницею фестивалю Ярмарок танго у 2016 році.

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Вікман стала популярною після виходу хіта Cicciolina у 2020 році, який увійшов до п’ятірки найкращих фінських чартів. У 2021 році її дебютний альбом Erika Vikman очолив музичні рейтинги країни.

Вона вже брала участь у фінському національному відборі UMK (Uuden Musiikin Kilpailu) у 2020 році, проте тоді поступилася перемогою. Її пісня Cicciolina стала справжнім народним хітом, і фанати довго чекали на її повернення на відбірковий конкурс.

2025 року Еріка Вікман із піснею Ich Komme нарешті здобула перемогу у відборі та отримала можливість представити Фінляндію на Євробаченні 2025.

Про що пісня Еріки Вікман – Ich Komme

Тема пісні Ich Komme стосується прийняття себе, подолання страхів та внутрішніх бар’єрів. За словами самої виконавиці, композиція присвячена людям, які борються зі своїми страхами та стереотипами суспільства.



Перед фіналом національного відбору Еріка написала в Instagram:

– Я хочу присвятити цей виступ усім, хто стикається з труднощами в собі, хто вважає себе недостатньо хорошим чи не гідним любові, якщо він такий, як є. Це для тих, хто відчуває страх, сором чи насильство тільки за те, що є собою.

Її виступ став одним із найяскравіших моментів фіналу UMK 2025, і саме ця емоційність принесла їй перемогу.

Еріка Вікман – Ich Komme: переклад пісні Я йду

Я йду

Ніч наближається, серце б’ється

Вони закохуються

Місяць сходить, земля згинається

Мої ворота відчинені!

Я Еріка, ласкаво просимо

Ти чудовий, прямо гіпнотичний бог

Відчувай себе як вдома, роби, що хочеш

І коли ти закінчиш свої справи, я прийду до тебе

Я йду, я йду

І перш ніж ти закінчиш, я чую, як ти кричиш

Я йду, я йду

І на це я голосно кричу: Я йду

Я йду, я йду

І разом ми закінчуємо і наче

Я йду, я йду

Так буває, коли ти закохуєшся

Чудово.

Я Еріка, приємно познайомитися

Я танцюватиму з тобою навіть весільний вальс, але голою

Я Еріка, ти сповнений енергії

Шльопни мене ще раз, схопи за попу

Коли захочеш більше любові, просто крикни “На біс!”

І, малюк, я прийду

Я йду, я йду

І знову, коли ти закінчуєш, я чую, як ти кричиш

Я йду, я йду

І все, що я можу зробити, це кричати: Я йду

Я йду, я йду

І разом ми закінчуємо і наче

Я йду, я йду

Так буває, коли ти закохуєшся

Відпусти і дозволь цьому статися

Малюк, здайся і йди зі мною

Зірки в твоїх очах і я зверху тебе

Малюк, ти заслуговуєш тільки на хороше

Відпусти і дозволь цьому статися

Малюк, ти все ще можеш закохатися в мене

Зірки в твоїх очах, а я над тобою

Малюк, ти заслуговуєш тільки на хороше

Еріка Вікман – Ich Komme на Євробаченні 2025: відео виступу

Фото: скриншот із виступу Erika Vikman

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