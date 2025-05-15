Ставки букмекерів на Євробачення 2025: на якому місці Україна перед другим півфіналом

Букмекери продовжують приймати ставки на учасників Євробачення 2025, перший півфінал якого відбувся у вівторок, 13 травня. Другий півфінал чекає на нас уже сьогодні, 15 травня.

П’ятірка фаворитів перед другим півфіналом трохи змінилася, залишилася незмінною, а ось Україна опустилася в позиціях. Нагадаємо, що у швейцарському Базелі нашу країну представляє гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

Прогнози букмекерів на Євробачення 2025

На першій сходинці таблиці, що містить назви 32 країн, стабільно тримається Швеція з 38% і піснею про сауну від комедійного гурту Kaj, якому багато хто віщує перемогу.

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На другому місці так само перебуває Австрія (22%), за нею замикають першу трійку Нідерланди (8%). На четвертому місці Франція (6%). Ізраїль, мовник якого подав скаргу у поліцію, посідає п’яту позицію з 4%.

Україна з 12-го рядка в таблиці спустилася на 13-й. Перед нами – Іспанія, Італія, Мальта, Албанія, Швейцарія, Естонія та Фінляндія.

Аутсайдери та інші учасники прогнозу

Починаючи з 12-ї позиції, у списку розташувалися країни, чиї шанси на перемогу станом на зараз оцінюють лише в 1%. Проте є аутсайдери зі ще нижчим показником.

Таких країн 14 – це Литва, Польща, Греція, Норвегія, Сан-Марино, Данія, Азербайджан, Латвія, Сербія, Ісландія, Люксембург, Вірменія, Португалія, Чорногорія, Грузія.

До слова, сама таблиця також скоротилася, адже деякі країни вибули після першого півфіналу Євробачення 2025.

Прогнози букмекерів на Євробачення 2025 формуються на основі загальної репутації країн, попередніх результатів та інтересу до учасників.

Фото: скриншот з каналу Eurovision Song Contest

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