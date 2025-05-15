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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя

Ставки букмекерів на Євробачення 2025: на якому місці Україна перед другим півфіналом

прогнози букмекерів на Євробачення 2025

Букмекери продовжують приймати ставки на учасників Євробачення 2025, перший півфінал якого відбувся у вівторок, 13 травня. Другий півфінал чекає на нас уже сьогодні, 15 травня.

П’ятірка фаворитів перед другим півфіналом трохи змінилася, залишилася незмінною, а ось Україна опустилася в позиціях. Нагадаємо, що у швейцарському Базелі нашу країну представляє гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

Прогнози букмекерів на Євробачення 2025

На першій сходинці таблиці, що містить назви 32 країн, стабільно тримається Швеція з 38% і піснею про сауну від комедійного гурту Kaj, якому багато хто віщує перемогу.

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На другому місці так само перебуває Австрія (22%), за нею замикають першу трійку Нідерланди (8%). На четвертому місці Франція (6%). Ізраїль, мовник якого подав скаргу у поліцію, посідає п’яту позицію з 4%.

Прогнози букмекерів на Євробачення 2025

Фото: скриншот таблиці з прогнозом букмекерів на Євробачення 2025

Україна з 12-го рядка в таблиці спустилася на 13-й. Перед нами – Іспанія, Італія, Мальта, Албанія, Швейцарія, Естонія та Фінляндія.

Аутсайдери та інші учасники прогнозу

Починаючи з 12-ї позиції, у списку розташувалися країни, чиї шанси на перемогу станом на зараз оцінюють лише в 1%. Проте є аутсайдери зі ще нижчим показником.

Таких країн 14 – це Литва, Польща, Греція, Норвегія, Сан-Марино, Данія, Азербайджан, Латвія, Сербія, Ісландія, Люксембург, Вірменія, Португалія, Чорногорія, Грузія.

До слова, сама таблиця також скоротилася, адже деякі країни вибули після першого півфіналу Євробачення 2025.

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Євробачення 2025

Прогнози букмекерів на Євробачення 2025 формуються на основі загальної репутації країн, попередніх результатів та інтересу до учасників.

Фото: скриншот з каналу Eurovision Song Contest

Ziferblat, Євробачення 2025
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