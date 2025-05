Сильні та незалежні: дівоче тріо з Великої Британії заспівало про свободу зі сцени Євробачення 2025

Велику Британію на Євробаченні 2025 представило жіноче кантрі-поп-тріо Remember Monday із піснею What The Hell Just Happened. Вони стали першим дівочим гуртом, який представив Велику Британію на конкурсі з 1999 року.

Велика Британія є частиною так званої Великої п’ятірки, до якої також входять Франція, Німеччина, Іспанія та Італія. Це країни-засновники та головні фінансові спонсори конкурсу, тому вони мають гарантоване місце у фіналі Євробачення незалежно від результатів голосування у півфіналах.

Завдяки цьому Remember Monday автоматично виступатимуть у гранд-фіналі конкурсу 17 травня 2025 року в Базелі, Швейцарія.

Хто такі Remember Monday: біографія представниць Великої Британії на Євробаченні 2025

Remember Monday – британське кантрі-поп-тріо, до складу якого входять Лорен Бірн, Голлі-Енн Халл і Шарлотта Стіл. Вони познайомилися в підлітковому віці та почали створювати музику разом щопонеділка – звідси й назва гурту.

Тріо здобуло популярність після участі в The Voice UK 2019, де дійшло до етапу нокаутів. Їхній гармонійний вокал, яскрава хімія між учасницями та щирість у виконанні привернули увагу публіки.

Дівчата виступали на багатьох фестивалях, зокрема Country to Country, Buckle and Boots та The Long Road.

Окрім музичної кар’єри, учасниці гурту активно займаються театральною діяльністю та знімалися у різних музичних проєктах. Лорен Бірн відома своїми ролями в театральних постановках, Голлі-Енн Халл брала участь у відомих мюзиклах, а Шарлотта Стіл є також професійною акторкою.

Їхній унікальний стиль поєднує традиційне кантрі-звучання із сучасними попелементами, що робить гурт особливим на британській музичній сцені.

7 березня 2025 року було офіційно оголошено, що Remember Monday представлятимуть Велику Британію на Євробаченні 2025 у Базелі.

Про що пісня Remember Monday – What The Hell Just Happened

What The Hell Just Happened – це динамічна кантрі-поп-композиція, яка поєднує у собі енергію, яскраві гармонії та драматичні елементи. Гурт описує її як емоційний вихор та музичну подорож, яку ви точно не забудете.

Музичні критики порівнюють цей трек із міксом стилів ABBA, Sam Ryder, Queen та мюзиклу Six. Композиція отримала схвальні відгуки за свою оригінальність, а також за потужні вокальні гармонії учасниць гурту.

– What The Hell Just Happened – саме так ми почуваємося зараз! Це велика честь представляти Велику Британію, і ми зробимо все, щоб наша країна пишалася, – розповіли учасниці гурту.

Remember Monday – What The Hell Just Happened: переклад пісні Що в біса щойно сталося

Що в біса щойно сталося Хтось загубив туфлю

Я все ще в макіяжі з минулої ночі

Прокидаюся і думаю: “Що це за нове тату?”

Кімната крутиться, у вухах дзвенить

Удаю подив Що, в біса, щойно сталося?

Що, в біса, щойно сталося?

Гадки не маю, але мені сподобалося (Раз, два, раз, два, три) Зламала каблук, загубила ключі, подряпала коліно

Як я впала з люстри

О, яка ніч, я не проти, настав час

Щоб розвіятися, і я зголосилася

Подивись на мене зараз (Подивись на мене зараз)

Я зазвичай-но чепурна

Сон для краси, попиваю свій чай Що, в біса, щойно сталося?

Що, в біса, щойно сталося?

Піднялася на дах, стрибнула у басейн

Тобі теж слід це зробити, теж, теж

Що, в біса, щойно сталося?

Гадки не маю, але мені сподобалося Порвала свою сукню, подзвонила колишньому, зізнаюся

Я одержима, не найкраща ідея

Воу-оу, я біда, це тренд, на мій захист

Це був справді важкий рік

Свобода, я хочу поголити голову, о

Свобода, я пофарбую все місто в червоне, о

Свобода, я хочу поцілувати незнайомця Що, в біса, щойно сталося? (Воу-оу)

Що, в біса, щойно сталося? Що, в біса, щойно сталося?

Що, в біса, щойно сталося?

Піднялася на дах , стрибнула у басейн

Тобі теж слід це зробити, теж, теж (О, тобі теж слід це зробити)

Я знаю, що я хмільна, чого ти очікував?

Можеш звинувачувати мого ко-ли-шнього Що, в біса, щойно сталося?

Гадки не маю, але мені сподобалося Remember Monday – What The Hell Just Happened на Євробаченні 2025: відео виступу

