Вже у фіналі: Німеччина на Євробаченні 2025 заспівала про втрачене кохання

Німеччину на Євробаченні 2025 представив австрійський дует Abor & Tynna з піснею Baller – енергійною електропопкомпозицією про втрачене кохання. Це перша німецькомовна пісня від Німеччини на конкурсі з 2007 року, і вона вже спричинила справжній ажіотаж серед шанувальників.

Abor & Tynna виступлять одразу ж у фіналі міжнародного конкурсу 17 травня 2025 року в Базелі, Швейцарія, оскільки Німеччина входить до складу Великої п’ятірки. Країни-організатори Євробачення не змагаються у півфіналах.

Хто такі Abor & Tynna: біографія представників Німеччини на Євробаченні 2025

Дует Abor & Tynna складається з брата та сестри Аттіли та Тюнде Борнеміса, які виросли у Відні в сім’ї музикантів угорського походження. Їхній батько, Чаба Борнеміса, з 1993 року є віолончелістом Віденського філармонічного оркестру. З дитинства Аттіла та Тюнде займалися музикою – він грав на віолончелі, а вона на флейті.

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У 2016 році вони записали свою першу пісню, а після того як їхня мати виклала відео у Facebook, на них звернули увагу продюсери. Дует поступово здобув популярність у Відні, Берліні та Ганновері, а у 2024 році став розігрівом на турі німецької співачки Nina Chuba.

У 2025 році Abor & Tynna подали заявку на участь у німецькому національному відборі Chefsache ESC 2025 – Wer singt fur Deutschland. Вони пройшли всі етапи конкурсу та 1 березня 2025 року перемогли у фіналі, отримавши 34,9% голосів телеглядачів.

Про що пісня Abor & Tynna – Baller

Baller – це динамічна електропопкомпозиція з елементами репу, що розповідає про емоції після завершення стосунків. Приспів із повторюваним “балала” легко запам’ятовується та вже став вірусним у соціальних мережах.

Пісня увійшла до дебютного альбому дуету, а після перемоги у національному відборі стрімко набирає популярності. Вона вже очолила глобальний чарт Spotify, зібравши понад два мільйони прослуховувань.

На сцені Євробачення Аттіла гратиме на віолончелі, а Тюнде співатиме, що додає виступу унікальності та емоційної глибини. Судді німецького відбору назвали Baller найсучаснішою піснею конкурсу, хоча дуету ще потрібно попрацювати над вокалом.

Abor & Tynna – Baller: переклад пісні Стріляю

Стріляю

Я стріляю в порожнечу ночі.

Зірки вибухають і падають на мій дах.

Все ще трохи боляче, коли я тебе бачу знову,

Але я більше ніколи не повернусь, неважливо, що ти мені скажеш.

Я стріляю в порожнечу ночі.

Зірки вибухають і падають на мій дах.

Все ще трохи боляче, коли я тебе бачу знову,

Але я більше ніколи не повернусь, неважливо, що ти мені скажеш.

Силуети крейдою на тротуарі.

Між нами місце злочину, як у серіалі.

Ти сказав: “Кохана, пробач” — вперше.

Ти мусив знати, що це кінець для нас.

Ти ставиш крапку в кінці речення, ніби ніколи мене не знав.

Тому я змінюю парфуми і купую новий одяг.

У мене знову виникає це бажання. Я хочу кінця світу.

Ха! Думаю, це кінець. Я прагну до небес.

Я стріляю в порожнечу ночі.

Зірки вибухають і падають на мій дах.

Все ще трохи боляче, коли я тебе бачу знову,

Але я більше ніколи не повернусь, неважливо, що ти мені скажеш.

Я стріляю в порожнечу ночі.

Зірки вибухають і падають на мій дах.

Все ще трохи боляче, коли я тебе бачу знову,

Але я більше ніколи не повернусь, неважливо, що ти мені скажеш.

Я бачу зіркові уламки на своїй шкірі, як блискітки.

Я навчилася, що те, що не вбиває, робить мене сильнішою.

Чи ти би впіймав кулю за мене?

Бо твоя зброя тепер у моїй руці.

Я ставлю крапку в кінці речення, ніби ніколи тебе не знала.

А потім я змінюю парфуми і купую новий одяг.

У мене знову виникає це бажання. Я хочу кінця світу.

Ха! Думаю, це кінець. Я прагну до небес.

Я стріляю в порожнечу ночі.

Зірки вибухають і падають на мій дах.

Все ще трохи боляче, коли я тебе бачу знову,

Але я більше ніколи не повернусь, неважливо, що ти мені скажеш.

Я стріляю в порожнечу ночі.

Зірки вибухають і падають на мій дах.

Все ще трохи боляче, коли я тебе бачу знову,

Але я більше ніколи не повернусь, неважливо, що ти мені скажеш.

Я стріляю ла-ла

Я стріляю ла

Ла-ла-ла-ла-ла-ла

Abor & Tynna – Baller на Євробаченні 2025: відео виступу

Фото: скриншот із відео виступу Abor & Tynna – Baller

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