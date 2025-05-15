Чому українці не можуть голосувати у другому півфіналі Євробачення 2025
15 травня в Базелі триває другий півфінал Євробачення 2025. Зовсім скоро ми дізнаємося імена ще десяти фіналістів, однак українці не брали участі у голосуванні. Факти ICTV пояснюють, чому так відбувається.
Чому Україна не голосує у другому півфіналі Євробачення 2025
Згідно з правилами Європейської мовної спілки, не всі країни-учасниці голосують у кожному півфіналі. Кожна країна має право голосувати лише в одному з двох півфіналів, і Україна цього року голосувала під час першого, який відбувся 13 травня — саме тоді виступав український гурт Ziferblat.
У другому півфіналі, що проходить 15 травня, українці не можуть віддати свій голос, оскільки не мають на це права згідно з жеребкуванням.
Кому дозволено голосувати у другому півфіналі
Право голосу у другому півфіналі мають лише ті країни, які беруть у ньому участь, а також представники так званої Великої п’ятірки – Німеччини, Франції, Іспанії, Італії та Великої Британії – та країни-господаря цьогорічного конкурсу, Швейцарії. Саме ці глядачі змогли оцінити виступи учасників сьогодні.
Як і коли голосують на Євробаченні
Голосування триває кілька хвилин після завершення виступу останнього учасника шоу. Віддати свій голос можна трьома способами:
- через офіційний застосунок Eurovision, доступний на Android, iOS та Windows;
- через SMS або телефонний дзвінок – номери з’являються на екрані під час трансляції;
- через сайт esc.vote у прямому ефірі.
Важливо: не можна голосувати за представника своєї країни. Тож українці не могли підтримати гурт Ziferblat у першому півфіналі, якщо перебували в межах України, але мали таку змогу з-за кордону. Те саме правило діятиме й у фіналі 17 травня.