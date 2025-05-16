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Фінал Євробачення 2025: під яким номером виступить Україна

Ziferblat
Фото: Getty Images

Єврофани з усього світу з нетерпінням і хвилюванням очікують на фінал Євробачення 2025, що відбудеться вже цієї суботи, 17 травня.

На міжнародну сцену в Базелі вийдуть представники 26 країн, серед яких і український гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray.

Під яким номером Україна виступить у фіналі Євробачення 2025 – дізнайтеся далі в матеріалі.

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Під яким номером Ziferblat виступить у фіналі Євробачення 2025

Учасники конкурсу визначили свої порядкові номери шляхом жеребкування. Так, гурт Ziferblat виступить у першій частині гранд-фіналу Євробачення 2025 – під номером 7.

Представники України запевнили, що у фінальному шоу викладуться на повну і покажуть найемоційніший виступ.

порядок виступів учасників у фіналі Євробачення 2025

Фото: Eurovision

Зазначимо, що фінал Євробачення 2025 розпочнеться 17 травня о 22:00 за київським часом. Після завершення усіх виступів глядачі зможуть підтримати улюблених виконавців своїми голосами.

Як голосувати на Євробаченні 2025 та хто може підтримати Ziferblat – читайте у нашому матеріалі.

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порядок виступів учасників у фіналі Євробачення 2025

Ziferblat, Євробачення 2025
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