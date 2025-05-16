Фінал Євробачення 2025: у якому порядку виступатимуть учасники

У швейцарському Базелі пройшло два півфінали Євробачення 2025, за результатами яких стали відомі усі фіналісти конкурсу.

Шляхом жеребкування артисти визначили, в якому порядку вони виступатимуть у гранд-фіналі, який відбудеться вже у суботу, 17 травня.

Шоу розпочнеться о 22:00 за київським часом, за головний трофей Євробачення 2025 змагатимуться 26 країн-учасниць.

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Фінал Євробачення 2025: порядок виступів учасників

Норвегія Люксембург Естонія Ізраїль Литва Іспанія Україна Велика Британія Австрія Ісландія Латвія Нідерланди Фінляндія Італія Польща Німеччина Греція Вірменія Швейцарія Мальта Португалія Данія Швеція Франція Сан-Марино Албанія

Нагадаємо, що Україну на Євробаченні представляє гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. У першому півфіналі музиканти виступали під п’ятим номером.

Учасники колективу заявили, що у фіналі Євробачення 2025 покажуть найемоційніший виступ, щоб здобути найбільшу прихильність аудиторії.

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