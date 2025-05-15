Ізраїль на Євробаченні 2025: як виступила Юваль Рафаель, яка пережила напад ХАМАСу

Ізраїль на Євробаченні 2025 представила співачка Юваль Рафаель із піснею New Day Will Rise. Вона виступила у швейцарському Базелі у другому півфіналі під 14-м номером.

Що відомо про представницю Ізраїлю на Євробаченні 2025, яка пережила напад бойовиків ХАМАСу, та про що вона заспівала на конкурсі – читайте далі у матеріалі.

Хто така Юваль Рафаель: біографія представниці Ізраїлю на Євробаченні 2025

Юваль Рафаель народилася 5 листопада 2000 року в Раанані, в місті у Центральному окрузі Ізраїлю. У шестирічному віці переїхала з батьками до Швейцарії, де вони прожили близько трьох років. В юності Юваль вивчала театральне мистецтво та арабську мову.

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Рафаель разом із друзями була присутня на музичному фестивалі Nova у Реїмі 7 жовтня 2023 року, коли бойовики ХАМАСу здійснили напад, вбили 364 учасників заходу і взяли в заручники 40 осіб.

Співачка сховалася у бомбосховищі, а після того як терористи кинули гранати, вона дістала осколкові поранення і прикинулася мертвою, що зрештою врятувало їй життя. Юваль була однією з 12 людей, кому вдалося вижити.

З раннього віку Юваль Рафаель слухала класичну музику, джаз, блюз і психоделічний рок. Наразі вона працює в стилі, на який здебільшого вплинули такі попвиконавці, як Бейонсе, Фредді Мерк’юрі та Селін Діон.

Про що пісня Юваль Рафаель – New Day Will Rise

Юваль Рафаель представить Ізраїль на Євробаченні 2025 з піснею New Day Will Rise (Новий день настане). Авторкою музики і тексту є ізраїльська співачка і композиторка Керен Пелес, а продюсуванням і аранжуванням займався Томар Біран.

Композиція містить текст трьома мовами: англійською, французькою та івритом, а також вірші з Пісні пісень, біблійної поеми, представленої в останньому розділі Танаху, а саме рядок: Води великі не зможуть згасити кохання, ані ріки його не заллють.

За словами Пелес, пісня символізує “новий схід сонця”, якого всі в Ізраїлі чекають після важкого періоду. Юваль своєю чергою заявила:

– Для мене ця пісня символізує зцілення, якого ми всі потребуємо, і оптимізм на майбутні дні – наше майбутнє. Пісня говорить про нашу силу, нашу спільну надію, підтримку та любов таких прекрасних людей у нашій країні. Настане новий день, і він буде найкращим, ніж той, що будь-коли був.

Юваль Рафаель – New Day Will Rise: переклад пісні Настане новий день

Настане новий день

І навіть якщо ти попрощаєшся,

Ти не підеш назавжди,

Ти веселка в моєму небі,

Мої фарби серед сірості,

Моє єдине бажання,

Промінь сонця мого дня,

Єдина пісня, яку грає моє фортепіано

І навіть якщо ти попрощаєшся,

Ти завжди будеш поряд,

Щоб підняти мене й піднести до небес,

І допомогти твердо стояти на землі.

Сьогодні ти пишаєшся мною?

Мрії збуваються

Я обираю світло, якщо я втрачу тебе, більше нема чого втрачати

Настане новий день, життя продовжиться,

Всі плачуть, тож не плач наодинці,

Темрява зникне, увесь біль пройде,

Та ми залишимося, навіть якщо ти попрощаєшся

І навіть якщо ти попрощаєшся,

Ти не підеш назавжди,

Ти веселка в моєму небі,

Мої фарби серед сірості,

Моє єдине бажання,

Промінь сонця мого дня,

Єдина пісня, яку грає моє фортепіано,

Настане новий день, життя продовжиться,

Усі плачуть, тож не плач наодинці,

Пітьма зникне, увесь біль пройде,

Та ми залишимось, навіть якщо ти. ..

Настане новий день, життя продовжиться,

Всі плачуть, тож не плач наодинці,

Темрява зникне, увесь біль мине,

Але ти залишишся, кохання мого життя

Води не зможуть загасити кохання

І річки його не затоплять

Настане новий день, життя продовжиться,

Всі плачуть, тож не плач наодинці

Темрява зникне, увесь біль мине,

Але ми залишимось

Навіть якщо ти попрощаєшся, настане новий день,

Настане новий день.

Юваль Рафаель – New Day Will Rise на Євробаченні 2025: відео виступу

Фото: Юваль Рафаель

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