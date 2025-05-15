Ставки букмекерів на Євробачення 2025: на якому місці Україна після другого півфіналу

Букмекери продовжують приймати ставки на учасників Євробачення 2025, перший півфінал якого відбувся у вівторок, 13 травня, а другий щойно завершився у ніч на 16 травня.

П’ятірка фаворитів перед другим півфіналом трохи змінилася, залишилася незмінною, а ось Україна опустилася в позиціях. Нагадаємо, що у швейцарському Базелі нашу країну представляє гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

Прогнози букмекерів на Євробачення 2025

На першій сходинці таблиці, що містить назви вже 26 країн, стабільно тримається Швеція з 39% і піснею про сауну від комедійного гурту Kaj, якому багато хто віщує перемогу.

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На другому місці так само перебуває Австрія (23%), за нею замикають першу трійку Нідерланди (8%). На четвертому місці Франція (6%). Ізраїль, мовник якого подав скаргу у поліцію, поступився місцем в першій пʼятірці Фінляндії. Проте в обох країн по 4%.

Україна з 13-го рядка в таблиці спустилася на 14-й. Перед нами – Іспанія, Італія, Велика Британія, Мальта, Албанія, Швейцарія, Естонія та тепер Ізраїль.

Аутсайдери та інші учасники прогнозу

Починаючи з 10-ї позиції, у списку розташувалися країни, чиї шанси на перемогу станом на зараз оцінюють лише в 1%. Проте є аутсайдери зі ще нижчим показником.

Таких країн 9 – Норвегія, Люксембург, Греція, Ісландія, Литва, Данія, Португалія, Латвія, Вірменія.

До слова, сама таблиця також скоротилася, адже деякі країни вибули після першого та другого півфіналів Євробачення 2025.

Прогнози букмекерів на Євробачення 2025 формуються на основі загальної репутації країн, попередніх результатів та інтересу до учасників.

Фото: скриншот з каналу Eurovision Song Contest

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