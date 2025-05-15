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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя

Які країни не пройшли у фінал Євробачення 2025 – підсумки другого півфіналу

Євробачення 2025
Фото: Getty Images

У швейцарському Базелі 15 травня завершився другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2025.

За результатами глядацького голосування до гранд-фіналу пройшли десять країн, ще шість завершили участь у конкурсі. Тож їхні представники більше не з’являться на сцені Євробачення цього року.

Хто не пройшов у фінал Євробачення 2025

У другому півфіналі єврофани оцінили виступи від представників Австралії, Чорногорії, Ірландії, Латвії, Вірменії, Австрії, Греції, Литви, Мальти, Грузії, Данії, Чехії, Люксембургу, Ізраїлю, Сербії та Фінляндії. Фінальну частину конкурсу не змогли подолати такі країни:

Зараз дивляться
  • Австралія – Go-Jo, Milkshake Man
  • Чорногорія – Nina Žižić, Dobrodošli
  • Ірландія – Emmy, Laika Party
  • Грузія – Mariam Shengelia, Freedom
  • Чехія – ADONXS, Kiss Kiss Goodbye
  • Сербія – Princ, Mila

На сцену також вийшли представники країн Великої п’ятірки – Франції, Німеччини та Великої Британії. Щоправда, вони автоматично потрапляють у фінал, тому ці номери показали поза конкурсом.

Гранд-фінал Євробачення 2025 відбудеться у суботу, 17 травня. У ньому візьмуть участь 26 країн – десять з першого півфіналу, десять з другого, а також Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія, Іспанія та господарка конкурсу Швейцарія.

Нагадаємо, що під час першого півфіналу ведучі довго тримали інтригу й оголосили Україну в самому кінці списку фіналістів, змусивши понервувати шанувальників гурту Ziferblat.

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