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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя

Перед фіналом Євробачення 2025: Джамала заспівала з гуртом Ziferblat

Джамала та Ziferblat
Фото: Джамала, Getty Images

Переможниця Євробачення 2016 приїхала до швейцарського Базеля, де триває міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2025.

Вона зустрілася з цьогорічними представниками від України – гуртом Ziferblat, і разом із ними виконала конкурсну пісню Bird of Prey.

Джамала заспівала із Ziferblat

У відео, яке артистка оприлюднили в соцмережах, Джамала емоційно заспівала разом із гітаристом Валентином Лещинським та ударником Федором Ходаковим.

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– Ми бережемо соліста! Лічені хвилини до виходу на сцену! Вболіваємо і підтримуємо всією країною, – закликала Джамала.

Перед фіналом Євробачення 2025 у соліста Ziferblat Даниїла Лещинського виникли проблеми з голосом. Однак учасники гурту запевняють, що це не вплине на якість їхнього виступу.

  • Удачі, хлопці! Розірвіть ту сцену!
  • Бажаю вам удачі!
  • Наші пташечки!
  • Палайте!
  • Останні години підготовки. Тримаємо кулачки і голосуємо з усіх кінців світу, – пишуть єврофани від відео Джамали.

Нагадаємо, що представники України вийдуть на сцену у фіналі під номером сім. Українці за кордоном зможуть підтримати артистів під час голосування.

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