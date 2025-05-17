Перед фіналом Євробачення 2025: Джамала заспівала з гуртом Ziferblat

Переможниця Євробачення 2016 приїхала до швейцарського Базеля, де триває міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2025.
Вона зустрілася з цьогорічними представниками від України – гуртом Ziferblat, і разом із ними виконала конкурсну пісню Bird of Prey.
Джамала заспівала із Ziferblat
У відео, яке артистка оприлюднили в соцмережах, Джамала емоційно заспівала разом із гітаристом Валентином Лещинським та ударником Федором Ходаковим.
– Ми бережемо соліста! Лічені хвилини до виходу на сцену! Вболіваємо і підтримуємо всією країною, – закликала Джамала.
Перед фіналом Євробачення 2025 у соліста Ziferblat Даниїла Лещинського виникли проблеми з голосом. Однак учасники гурту запевняють, що це не вплине на якість їхнього виступу.
- Удачі, хлопці! Розірвіть ту сцену!
- Бажаю вам удачі!
- Наші пташечки!
- Палайте!
- Останні години підготовки. Тримаємо кулачки і голосуємо з усіх кінців світу, – пишуть єврофани від відео Джамали.
Нагадаємо, що представники України вийдуть на сцену у фіналі під номером сім. Українці за кордоном зможуть підтримати артистів під час голосування.
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