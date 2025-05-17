Вайб Клавдії Петрівни і Бейонсе: як Melody з Іспанії виступила на Євробаченні 2025
Іспанію на пісенному конкурсі Євробачення 2025 представила попспівачка Melody з композицією Esa diva. Вона автоматично потрапляє до гранд-фіналу завдяки членству Іспанії в так званій Великій п’ятірці – це країни, які є найбільшими фінансовими донорами Європейської мовної спілки.
Більше про артистку, яка на сцені вже понад 25 років, про її злет та сенси конкурсної пісні – далі у матеріалі.
Хто така Melody: біографія представниці Іспанії на Євробаченні 2025
Справжнє імʼя співачки Мелодія Руїс Гутьєррес, їй 34 роки. Melody виросла в музичній родині: її батько виступав у гурті Los Kiyos, схожому за концепцією на Jackson 5. Дівчинка навчилася співати раніше, ніж говорити, а вже в шість років оголосила, що народжена для сцени.
Свою першу популярність Melody здобула у 2001 році, коли в десятирічному віці випустила хіт El baile del gorila – одну з найуспішніших пісень того літа в Іспанії. Її дебютний альбом De pata negra був проданий тиражем у понад пів мільйона копій і отримав номінацію на Латиноамериканську премію Греммі.
Упродовж наступних років співачка випустила шість студійних альбомів і понад 30 синглів, експериментуючи з попмузикою, фламенко та латиноамериканськими ритмами.
Melody також з’являлася в телевізійних проєктах, зокрема в реаліті-шоу та серіалі. У 2025 році вона перемогла у національному відборі на Євробачення 2025 з піснею Esa diva, отримавши перше місце за глядацьким голосуванням і третє – за оцінкою журі.
Melody – Esa diva: про що пісня
Пісня Esa diva була написана самою Melody разом з Альберто Фуентесом Лоріте. Є навіть симфонічна версія пісні, записана з оркестром RTVE, що підкреслило масштаб і драматизм композиції.
У треку Esa diva співачка переосмислює поняття “діви”. Пісня акцентує, що це не зверхня зірка, а сильна та гідна жінка, яка долає життєві труднощі. Це може бути мати, яка щодня встає на світанку, або артистка без визнання й афіш. Композиція Esa diva присвячена жіночій силі, свободі бути собою та вірності власним принципам, а не гонитві за славою.
Переклад пісні Melody – Esa diva (Та сама діва)
Та сама діва
Ще змалечку,
ще до того, як навчилася ходити,
я була танцівницею румби для всього світу –
для мене це було звично.
Я побачила “велику актрису” за лаштунками,
що зневажала інших.
Але та “діва” лише сповнювалася чужим життям,
яке їй не належало, – вона зачарувалась.
Справжня діва – проста, як звичайна людина.
Діва не топче інших, аби засяяти.
Її голос робить її великою –
хіба важливо щось іще,
якщо вона вільно співає, почуваючись наче риба в морі?
Діва – смілива, сильна.
Її життя – сад, повний шипів і троянд.
Вона відроджується в танці
з більшою силою, ніж ураган.
Це мама, що встає на світанку,
артистка без афіш.
З грошима чи без –
вони теж діви.
Не слава робить тебе великою –
моїм прапором є рівність,
а музика – єдина моя мрія.
О-о-о-о-о-о-о…
Справжня діва – проста, як звичайна людина.
Діва не топче інших, аби засяяти.
Її голос робить її великою –
хіба важливо щось іще,
якщо вона вільно співає, почуваючись наче риба в морі?
Діва – смілива, сильна.
Її життя – сад, повний шипів і троянд.
Вона відроджується в танці
з більшою силою, ніж ураган.
Побачите – ця діва це я.