Вайб Клавдії Петрівни і Бейонсе: як Melody з Іспанії виступила на Євробаченні 2025

Іспанію на пісенному конкурсі Євробачення 2025 представила попспівачка Melody з композицією Esa diva. Вона автоматично потрапляє до гранд-фіналу завдяки членству Іспанії в так званій Великій п’ятірці – це країни, які є найбільшими фінансовими донорами Європейської мовної спілки.

Більше про артистку, яка на сцені вже понад 25 років, про її злет та сенси конкурсної пісні – далі у матеріалі.

Хто така Melody: біографія представниці Іспанії на Євробаченні 2025

Справжнє імʼя співачки Мелодія Руїс Гутьєррес, їй 34 роки. Melody виросла в музичній родині: її батько виступав у гурті Los Kiyos, схожому за концепцією на Jackson 5. Дівчинка навчилася співати раніше, ніж говорити, а вже в шість років оголосила, що народжена для сцени.

Зараз дивляться

Свою першу популярність Melody здобула у 2001 році, коли в десятирічному віці випустила хіт El baile del gorila – одну з найуспішніших пісень того літа в Іспанії. Її дебютний альбом De pata negra був проданий тиражем у понад пів мільйона копій і отримав номінацію на Латиноамериканську премію Греммі.

Упродовж наступних років співачка випустила шість студійних альбомів і понад 30 синглів, експериментуючи з попмузикою, фламенко та латиноамериканськими ритмами.

Melody також з’являлася в телевізійних проєктах, зокрема в реаліті-шоу та серіалі. У 2025 році вона перемогла у національному відборі на Євробачення 2025 з піснею Esa diva, отримавши перше місце за глядацьким голосуванням і третє – за оцінкою журі.

Melody – Esa diva: про що пісня

Пісня Esa diva була написана самою Melody разом з Альберто Фуентесом Лоріте. Є навіть симфонічна версія пісні, записана з оркестром RTVE, що підкреслило масштаб і драматизм композиції.

У треку Esa diva співачка переосмислює поняття “діви”. Пісня акцентує, що це не зверхня зірка, а сильна та гідна жінка, яка долає життєві труднощі. Це може бути мати, яка щодня встає на світанку, або артистка без визнання й афіш. Композиція Esa diva присвячена жіночій силі, свободі бути собою та вірності власним принципам, а не гонитві за славою.

Переклад пісні Melody – Esa diva (Та сама діва)

Та сама діва

Ще змалечку,

ще до того, як навчилася ходити,

я була танцівницею румби для всього світу –

для мене це було звично.

Я побачила “велику актрису” за лаштунками,

що зневажала інших.

Але та “діва” лише сповнювалася чужим життям,

яке їй не належало, – вона зачарувалась.

Справжня діва – проста, як звичайна людина.

Діва не топче інших, аби засяяти.

Її голос робить її великою –

хіба важливо щось іще,

якщо вона вільно співає, почуваючись наче риба в морі?

Діва – смілива, сильна.

Її життя – сад, повний шипів і троянд.

Вона відроджується в танці

з більшою силою, ніж ураган.

Це мама, що встає на світанку,

артистка без афіш.

З грошима чи без –

вони теж діви.

Не слава робить тебе великою –

моїм прапором є рівність,

а музика – єдина моя мрія.

О-о-о-о-о-о-о…

Справжня діва – проста, як звичайна людина.

Діва не топче інших, аби засяяти.

Її голос робить її великою –

хіба важливо щось іще,

якщо вона вільно співає, почуваючись наче риба в морі?

Діва – смілива, сильна.

Її життя – сад, повний шипів і троянд.

Вона відроджується в танці

з більшою силою, ніж ураган.

Побачите – ця діва це я.

Melody – Esa diva на Євробаченні 2025: відео виступу

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