Де проходитиме Євробачення 2026: країна проведення грандіозного шоу

Шоу Євробачення 2025 вже стало історією — грандіозний фінал, яскраві виступи та незабутні емоції подарували глядачам по всьому світу справжнє свято музики. Конкурс завершився, і Європа вже знає ім’я нового переможця. А разом із цим стало відомо, в якій країні пройде Євробачення 2026.

Євробачення 2026: де проходитиме

Євробачення 2026 пройде в Австрії, яка здобула перемогу на конкурсі 2025 року. Саме ця країна отримала право приймати наступний музичний форум відповідно до правил Європейської мовної спілки.

Україна фінішувала на 9-му місці — гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray здобув 218 балів у фіналі конкурсу.

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В якій країні пройде Євробачення у 2026 році та як обирають місто

Вибір міста-господаря, де проходитиме Євробачення у 2026 році, здійснюється через конкурс між містами країни, які подають заявки, демонструючи свої можливості: наявність відповідної арени, розвинену інфраструктуру, готелі, транспорт та досвід проведення великих подій. Остаточне рішення ухвалює національний мовник разом з Європейською мовною спілкою.

Щоб місто змогло прийняти Євробачення, воно має відповідати низці вимог.

Основні вимоги до міста, де пройде Євробачення 2026:

Велика закрита арена з мінімальною місткістю приблизно 10 000–12 000 глядачів, з достатнім простором для сцени, технічного обладнання, гримерок та преси.

Сучасні готелі для делегацій, фанів і преси (близько 2 000–3 000 номерів у місті або поруч).

Міжнародний аеропорт поблизу, зручна транспортна система в межах міста.

Можливість забезпечити високий рівень безпеки для всіх учасників і гостей.

Окрема зона для Eurovision Village, EuroClub і церемонії відкриття.

Стабільне електропостачання, високошвидкісний інтернет, умови для телевізійного мовлення та репетицій.

Ці вимоги гарантують, що конкурс пройде на високому рівні як для глядачів, так і для організаторів.

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