Pianoбой, Melovin та інші: хто увійшов до журі України на Євробаченні 2025

Після завершення Євробачення 2025 у швейцарському Базелі стало відомо, хто увійшов до складу національного журі України.

Журі України на Євробаченні 2025

Так, виступи артистів у фіналі міжнародного пісенного конкурсу оцінювали:

засновник проєкту Pianoбой Дмитро Шуров;

співак, представник України на Євробаченні 2018 Melovin;

хореографка-постановниця Олена Шоптенко;

співачка Tayanna;

генеральна продюсерка музичних телеканалів М1 та М2 Натела Чхартішвілі-Зацаринна.

Нагадаємо, що склад нацжурі українці обирали шляхом голосування в Дії. Головою журі став Дмитро Шуров, який отримав найбільшу кількість голосів під час опитування. Загалом у голосуванні взяли участь понад 87 тис. українців, повідомили в Суспільному.

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Цьогоріч Україну на Євробаченні 2025 представляв гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. У фіналі конкурсу колектив набрав 218 балів та посів 9 місце.

Фото: Melovin

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