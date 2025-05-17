Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
Pianoбой, Melovin та інші: хто увійшов до журі України на Євробаченні 2025
Після завершення Євробачення 2025 у швейцарському Базелі стало відомо, хто увійшов до складу національного журі України.
Журі України на Євробаченні 2025
Так, виступи артистів у фіналі міжнародного пісенного конкурсу оцінювали:
- засновник проєкту Pianoбой Дмитро Шуров;
- співак, представник України на Євробаченні 2018 Melovin;
- хореографка-постановниця Олена Шоптенко;
- співачка Tayanna;
- генеральна продюсерка музичних телеканалів М1 та М2 Натела Чхартішвілі-Зацаринна.
Нагадаємо, що склад нацжурі українці обирали шляхом голосування в Дії. Головою журі став Дмитро Шуров, який отримав найбільшу кількість голосів під час опитування. Загалом у голосуванні взяли участь понад 87 тис. українців, повідомили в Суспільному.
Зараз дивляться
Цьогоріч Україну на Євробаченні 2025 представляв гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. У фіналі конкурсу колектив набрав 218 балів та посів 9 місце.
Читайте такожЄвробачення 2025: за кого голосувала Україна у фіналі
Фото: Melovin
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.