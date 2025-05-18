Реакція мережі на переможця Євробачення 2025 Австрію: перші години після тріумфу

17 травня в Базелі відбувся фінал Євробачення 2025, у якому змагалися представники 26 країн. До фіналу потрапили переможці обох півфіналів та країни так званої Великої п’ятірки. Настав момент дізнатися, хто переміг на Євробаченні 2025.

Євробачення 2025: хто переміг

Щойно відгриміли фінальні акорди Євробачення 2025, і ім’я переможця пролунало на всю Європу. Цього року перемогу отримала Австрія. Одразу після оголошення результатів соціальні мережі вибухнули бурхливою хвилею коментарів, думок та емоцій. Від захоплених вигуків до гострих дискусій – інтернет миттєво відреагував на тріумфатора цьогорічного пісенного конкурсу.

Переможець 2025: реакція соцмереж на фаворита

Перемога Австрії на Євробаченні 2025 викликала бурхливу реакцію серед глядачів, і українські користувачі соціальних мереж не стали винятком. Їхні коментарі відображають спектр емоцій – від розчарування до підтримки власних представників.

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Ось деякі з характерних відгуків українських глядачів щодо результатів конкурсу:

Мене одну Австрія не вразила?

Мабуть, треба змиритись, що Євробачення – це вже давно не конкурс таланту і пісні. Нікого зараз не здивуєш красивим звучанням, голосом чи сенсом в пісні. А настав той час, коли такі, як представник Австрії, посідають такі високі місця… Одні розчарування цього року. Але наші хлопці Циферблат приємно здивували, пишаюсь нашими.

Мені не дуже сподобався виступ Австрії. Якщо не враховувати наших, то Ізраїль та Латвія мені сподобались більше. Чому Сан-Маріно так мало отримали. Франція взагалі не сподобалась. Загалом дивні результати, але ми увійшли в 10 і це круто.

Чесно, взагалі не подобається цей вереск, аж голова розболілась від виступу Австрії. Наші хлопці на вищому рівні, приємно слухати і дивитись, не те що деякі.

– Вся Європа святкує поразку Ізраїлю замість перемоги Австрії.

Друзі, а шо ви такі сумні, в нас хороші бали, чи ви зібралися ЗНОВУ вигравати Євробачення??? — h̶̛̜ḛ̵͝ļ̵̀l̸̹̐ĉ̵̡a̶̢͑t̷͖̿???????? (@hellcat_stories) May 17, 2025

Я хотіла, щоб ми обігнали Естонію, Австрію та Вірменію. Але я задоволена балами від глядачів, й загальним місцем. — яка кицюня (@iakakytsiunia) May 17, 2025

Бо ну чому Австрія і Кеш?

Просто будь-хто але не вони — Ghostbuster of my past (@SSierova) May 17, 2025

Яке місце посіла Україна на Євробаченні 2025, читайте в нашому матеріалі.

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