Реакція мережі на переможця Євробачення 2025 Австрію: перші години після тріумфу
17 травня в Базелі відбувся фінал Євробачення 2025, у якому змагалися представники 26 країн. До фіналу потрапили переможці обох півфіналів та країни так званої Великої п’ятірки. Настав момент дізнатися, хто переміг на Євробаченні 2025.
Євробачення 2025: хто переміг
Щойно відгриміли фінальні акорди Євробачення 2025, і ім’я переможця пролунало на всю Європу. Цього року перемогу отримала Австрія. Одразу після оголошення результатів соціальні мережі вибухнули бурхливою хвилею коментарів, думок та емоцій. Від захоплених вигуків до гострих дискусій – інтернет миттєво відреагував на тріумфатора цьогорічного пісенного конкурсу.
Переможець 2025: реакція соцмереж на фаворита
Перемога Австрії на Євробаченні 2025 викликала бурхливу реакцію серед глядачів, і українські користувачі соціальних мереж не стали винятком. Їхні коментарі відображають спектр емоцій – від розчарування до підтримки власних представників.
Ось деякі з характерних відгуків українських глядачів щодо результатів конкурсу:
- Мене одну Австрія не вразила?
- Мабуть, треба змиритись, що Євробачення – це вже давно не конкурс таланту і пісні. Нікого зараз не здивуєш красивим звучанням, голосом чи сенсом в пісні. А настав той час, коли такі, як представник Австрії, посідають такі високі місця… Одні розчарування цього року. Але наші хлопці Циферблат приємно здивували, пишаюсь нашими.
- Мені не дуже сподобався виступ Австрії. Якщо не враховувати наших, то Ізраїль та Латвія мені сподобались більше. Чому Сан-Маріно так мало отримали. Франція взагалі не сподобалась. Загалом дивні результати, але ми увійшли в 10 і це круто.
- Чесно, взагалі не подобається цей вереск, аж голова розболілась від виступу Австрії. Наші хлопці на вищому рівні, приємно слухати і дивитись, не те що деякі.
the whole europe celebrating israel losing instead of austria winning #escita #Eurovision #Eurovision2025 pic.twitter.com/46ajveFQ5i
— #1 daughter stan ???????? (@rockyonce_) May 17, 2025
– Вся Європа святкує поразку Ізраїлю замість перемоги Австрії.
Друзі, а шо ви такі сумні, в нас хороші бали, чи ви зібралися ЗНОВУ вигравати Євробачення???
— h̶̛̜ḛ̵͝ļ̵̀l̸̹̐ĉ̵̡a̶̢͑t̷͖̿???????? (@hellcat_stories) May 17, 2025
Я хотіла, щоб ми обігнали Естонію, Австрію та Вірменію. Але я задоволена балами від глядачів, й загальним місцем.
— яка кицюня (@iakakytsiunia) May 17, 2025
Бо ну чому Австрія і Кеш?
Просто будь-хто але не вони
— Ghostbuster of my past (@SSierova) May 17, 2025
Яке місце посіла Україна на Євробаченні 2025, читайте в нашому матеріалі.