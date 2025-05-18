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Марина Терюханова, редакторка стрічки

Реакція мережі на переможця Євробачення 2025 Австрію: перші години після тріумфу

Реакція мережі на переможця
Фото: Getty Images, Pexels

17 травня в Базелі відбувся фінал Євробачення 2025, у якому змагалися представники 26 країн. До фіналу потрапили переможці обох півфіналів та країни так званої Великої п’ятірки. Настав момент дізнатися, хто переміг на Євробаченні 2025. 

Євробачення 2025: хто переміг 

Щойно відгриміли фінальні акорди Євробачення 2025, і ім’я переможця пролунало на всю Європу. Цього року перемогу отримала Австрія. Одразу після оголошення результатів соціальні мережі вибухнули бурхливою хвилею коментарів, думок та емоцій. Від захоплених вигуків до гострих дискусій – інтернет миттєво відреагував на тріумфатора цьогорічного пісенного конкурсу.

Переможець 2025: реакція соцмереж на фаворита 

Перемога Австрії на Євробаченні 2025 викликала бурхливу реакцію серед глядачів, і українські користувачі соціальних мереж не стали винятком. Їхні коментарі відображають спектр емоцій – від розчарування до підтримки власних представників.

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Ось деякі з характерних відгуків українських глядачів щодо результатів конкурсу: 

  • Мене одну Австрія не вразила?
  • Мабуть, треба змиритись, що Євробачення – це вже давно не конкурс таланту і пісні. Нікого зараз не здивуєш красивим звучанням, голосом чи сенсом в пісні. А настав той час, коли такі, як представник Австрії, посідають такі високі місця… Одні розчарування цього року. Але наші хлопці Циферблат приємно здивували, пишаюсь нашими.
  • Мені не дуже сподобався виступ Австрії. Якщо не враховувати наших, то Ізраїль та Латвія мені сподобались більше. Чому Сан-Маріно так мало отримали. Франція взагалі не сподобалась. Загалом дивні результати, але ми увійшли в 10 і це круто.
  • Чесно, взагалі не подобається цей вереск, аж голова розболілась від виступу Австрії. Наші хлопці на вищому рівні, приємно слухати і дивитись, не те що деякі.

– Вся Європа святкує поразку Ізраїлю замість перемоги Австрії.

Яке місце посіла Україна на Євробаченні 2025, читайте в нашому матеріалі.

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