Реакція мережі на переможця Євробачення 2025 Австрію: перші години після тріумфу

17 травня в Базелі відбувся фінал Євробачення 2025, у якому змагалися представники 26 країн. До фіналу потрапили переможці обох півфіналів та країни так званої Великої п’ятірки. Настав момент дізнатися, хто переміг на Євробаченні 2025.

Щойно відгриміли фінальні акорди Євробачення 2025, і ім’я переможця пролунало на всю Європу. Цього року перемогу отримала Австрія. Одразу після оголошення результатів соціальні мережі вибухнули бурхливою хвилею коментарів, думок та емоцій. Від захоплених вигуків до гострих дискусій – інтернет миттєво відреагував на тріумфатора цьогорічного пісенного конкурсу.

Перемога Австрії на Євробаченні 2025 викликала бурхливу реакцію серед глядачів, і українські користувачі соціальних мереж не стали винятком. Їхні коментарі відображають спектр емоцій – від розчарування до підтримки власних представників.

Ось деякі з характерних відгуків українських глядачів щодо результатів конкурсу:

the whole europe celebrating israel losing instead of austria winning #escita #Eurovision #Eurovision2025 pic.twitter.com/46ajveFQ5i

— #1 daughter stan ???????? (@rockyonce_) May 17, 2025